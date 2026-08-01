Llega a Aldi una nueva batidora multifunción para preparar smoothies y batidos este verano: cuesta tan solo 14,99 euros

Con la llegada de las altas temperaturas, los hábitos en la cocina se transforman por completo. Las comidas copiosas dejan paso a desayunos más ligeros, cremas frescas, sopas frías y, sobre todo, bebidas refrescantes repletas de vitaminas. Y Aldi tiene un nuevo invento que ayuda a prepararlas fácilmente.

Con el objetivo de facilitar estas elaboraciones sin gastar una fortuna, Aldi ha ampliado su catálogo de pequeños electrodomésticos con una propuesta idónea para la época estival: una batidora multifunción barata.

El gran atractivo de esta nueva gama de productos es una batidora multifunción diseñada para resolver las meriendas y desayunos diarios de la forma más rápida posible.

Este dispositivo cuenta con una potencia de 300 W, perfecta para procesar frutas, verduras y todo tipo de mezclas en cuestión de segundos.

La nueva batidora multifunción de Aldi. Aldi Omicrono

Su principal ventaja tecnológica reside en su concepto diseñado para llevar, ya que los ingredientes se trituran directamente en el propio recipiente, evitando ensuciar utensilios innecesarios en la cocina.

Una vez preparada la mezcla, basta con retirar el bloque de cuchillas, colocar la tapa correspondiente y la bebida estará lista para guardar en la nevera o transportar.

Para ofrecer la máxima versatilidad en el día a día, el equipo incluye tres vasos de diferentes tamaños con sus respectivas tapas, lo que permite llevar las elaboraciones cómodamente al trabajo, al gimnasio o a la playa por un precio de tan solo 14,99 euros.

Otros productos

Junto a esta batidora para bebidas frías, la cadena de supermercados ha incorporado otros dispositivos pensados para simplificar las tareas gastronómicas cotidianas.

Por un lado, se suma a la colección una batidora de brazo por 17,99 euros que destaca por su versatilidad.

Cuenta con cuchillas de acero inoxidable, dos velocidades, función turbo y un completo conjunto de accesorios que abarca una picadora de 500 ml, varillas para montar y un vaso medidor de 700 ml.

Por otro lado, Aldi apuesta por la cocina saludable mediante una freidora de aire de 3,5 litros y 1.400 W de potencia.

Disponible por 34,99 euros en colores negro y beige, este pequeño electrodoméstico incluye pantalla táctil, ajuste de temperatura entre 40 y 200 ºC y ocho programas automáticos para preparar desde patatas o verduras hasta carnes, pescados e incluso repostería con muy poco aceite.

La propuesta para equipar el hogar se completa con un par de herramientas esenciales para la rutina del mañana.

Se trata de una tostadora de dos ranuras con siete niveles de tostado, funciones de descongelación y recalentamiento, bandeja recogemigas y rejilla para bollería, y un hervidor de agua eléctrico de 1,7 litros equipado con un práctico filtro antical extraíble para facilitar su limpieza.

Ambos gadgets tendrán un precio de 16,99 euros cada uno. Toda esta selección de pequeños electrodomésticos desembarcará en la red de supermercados Aldi de toda España a partir de hoy, sábado 1 de agosto, permaneciendo a la venta hasta agotar existencias.