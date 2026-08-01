Así es el insólito frigorífico gigante para humanos diseñado para cuidar de los trabajadores expuestos a altas temperaturas

Los sistemas de climatización y ventilación se han vuelto ya una necesidad, y no un lujo, en España y en la mayoría de países europeos. Pero el incremento de las temperaturas no es algo del viejo continente, y en otras latitudes también es un problema.

Ante esta situación de estrés térmico, la empresa japonesa Trusco Nakayama ha ideado una singular cabina de refrigeración individual denominada Do Hiemon Box.

Esta estructura metálica de aspecto peculiar ha sido diseñada específicamente para ofrecer un alivio térmico inmediato a personas expuestas a calores sofocantes. El dispositivo combina tecnología inspirada en las máquinas expendedoras de alimentos congelados con avanzados sistemas de ventilación directa.

Con una altura aproximada de dos metros y un peso cercano a los 300 kilogramos, la unidad se asemeja visualmente a un frigorífico doméstico gigante. A pesar de sus dimensiones considerables, el aparato incorpora ruedas con bloqueo que facilitan un traslado sencillo en cualquier superficie lisa.

El funcionamiento interno de la cabina mantiene una temperatura ambiental constante de unos 15ºC durante todo el proceso. De forma paralela, un potente flujo de aire frío a cinco grados se dirige de manera concentrada hacia zonas anatómicas estratégicas.

Estas corrientes heladas impactan directamente sobre la cabeza, el cuello, los hombros y la espalda del usuario que se sienta en el interior. El objetivo de este diseño centrado es acelerar el enfriamiento corporal al actuar sobre las áreas con mayor sensibilidad y flujo sanguíneo.

Los desarrolladores afirman que permanecer tan solo 5 minutos en el interior basta para percibir una disminución notable del calor acumulado. Si se prolonga la estancia hasta los 10 minutos, los síntomas asociados al agotamiento térmico se reducen de forma drástica.

Frigorífico para humanos Trusco Omicrono

Para prevenir cualquier riesgo de hipotermia o choque térmico secundario, el equipo cuenta con un temporizador de apagado automático. Esta función de seguridad limita la sesión a un máximo de 20 minutos continuados para garantizar la protección del usuario.

La tecnología empleada en esta invención permite adaptar la circulación del aire mediante tres modos de refrigeración completamente ajustables. Gracias a estos parámetros personalizados, cada persona puede regular la intensidad del flujo térmico según sus necesidades inmediatas.

El contexto social en el que surge este curioso aparato está marcado por olas de calor cada vez más severas en el archipiélago nipón. Miles de personas requieren asistencia médica de urgencia cada verano a causa de golpes de calor provocados por altas temperaturas.

Los trabajadores de sectores como la construcción, la manufactura, la logística y el mantenimiento vial sufren las consecuencias más graves de esta crisis climática. La imposibilidad de instalar sistemas convencionales de aire acondicionado en obras al aire libre impulsó la creación de esta solución portátil.

El desarrollo técnico de la cabina fue llevado a cabo en colaboración con la firma especializada Sanden Retail Systems. Ambas compañías adaptaron la ingeniería utilizada habitualmente en la refrigeración comercial para aplicarla al confort y la seguridad humana.

En términos de eficiencia energética, la estructura cuenta con paneles de acero inoxidable aislados con poliestireno para reducir el gasto de electricidad. Su consumo eléctrico resulta ser aproximadamente la mitad del que requiere un enfriador de aire industrial estándar de similares prestaciones.

El dispositivo se conecta sencillamente a una toma de corriente convencional de cien voltios sin necesidad de realizar obras complejas de instalación. Esta flexibilidad operativa permite desplegar la cabina rápidamente en zonas temporales de trabajo, eventos comunitarios o recintos fabriles.

El coste comercial del modelo básico se sitúa en torno a unos 9.000 euros al cambio. Existen además diversos complementos opcionales como enganches para grúas y baterías portátiles para funcionamiento independiente de la red eléctrica.

Frigorífico para humanos Trusco Omicrono

Numerosas empresas de diversos sectores industriales han adquirido ya decenas de estas unidades para proteger a sus empleados durante los turnos estivales. Asimismo, algunas administraciones locales han instalado estas cabinas en edificios públicos para ofrecer refugio climático temporal a la población vulnerable.

Aunque el invento no constituye un equipo médico para tratar casos graves de insolación, sí actúa como una medida preventiva sumamente eficaz. Su implantación progresiva busca disminuir las cifras de bajas laborales y hospitalizaciones derivadas del exceso de calor en el entorno de trabajo.

La adaptación del cuerpo humano a cambios bruscos de temperatura exige precauciones específicas que han sido consideradas en el diseño del equipo. El sistema de aire pulsado evita corrientes heladas agresivas innecesarias, favoreciendo una transición térmica gradual y confortable para el organismo.

La resistencia del recinto al agua con certificación de protección permite su ubicación en entornos exteriores sometidos a inclemencias meteorológicas moderadas. Esta robustez constructiva asegura una larga durabilidad del equipamiento incluso en las condiciones de obra más exigentes y hostiles.