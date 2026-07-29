Apple ya tendría tres nuevos productos para el hogar inteligente "prácticamente listos para su lanzamiento"

Otro concepto de HomePod con una pantalla. 9to5Mac Omicrono

Apple, que acaba de lanzar su plan de alquiler de sus dispositivos, se prepara para dar un golpe sobre la mesa en el sector del hogar inteligente.

Según un reciente informe publicado por Mark Gurman, conocido analista de Bloomberg, la firma de Cupertino cuenta con tres nuevos dispositivos "prácticamente listos para su lanzamiento".

Los dos primeros lanzamientos llegarán este mismo otoño. Se trata de las renovaciones del decodificador Apple TV 4K y del altavoz compacto HomePod mini.

Aunque no se esperan cambios drásticos en el diseño exterior de ambos centros de control doméstico, el verdadero salto cuantitativo se producirá en su interior.

Apple integrará procesadores sensiblemente más potentes para jubilar los veteranos chips A15 Bionic y S5 actuales.

El objetivo fundamental de este movimiento es dotar a los equipos de la potencia de procesamiento local necesaria para ejecutar las nuevas funciones de inteligencia artificial (IA) de Siri.

Sin embargo, el movimiento más esperado por la industria es el primer dispositivo de Apple provisto de pantalla dedicado en exclusiva al hogar.

Concepto de HomePod con una pantalla. MacRumors Omicrono

Previsto para debutar entre octubre y principios del próximo año, este equipo llegará al mercado en dos formatos físicos: una versión de sobremesa equipada con una base semiesférica y otra diseñada para instalarse directamente en la pared mediante un novedoso sistema de anclaje magnético.

El dispositivo montará un panel cuadrado de 7 pulgadas y estrenará un sistema operativo completamente nuevo derivado de tvOS.

La interfaz, que combina elementos visuales de tvOS y watchOS mediante un sistema de widgets, iconos y aplicaciones, ofrecerá compatibilidad nativa con videollamadas FaceTime, sistemas de videovigilancia, integración profunda con el ecosistema HomeKit y esferas personalizables.

La gran innovación diferenciadora de esta pantalla será su sistema avanzado de reconocimiento facial.

Gracias a este mecanismo, el dispositivo no solo identificará al usuario que se encuentra frente a él, sino que medirá la distancia exacta a la que está situado.

Con esos datos, la interfaz cambiará en tiempo real: si la persona se aproxima, la pantalla mostrará notificaciones privadas, calendarios o notas personalizadas; si se aleja, adaptará la tipografía y los elementos gráficos para garantizar una visibilidad óptima desde cualquier rincón de la estancia.

La hoja de ruta de la compañía no se detiene aquí. El mismo informe señala que Apple ya trabaja en una segunda fase de productos para el hogar conectado.

Entre ellos destaca un centro de control de gama alta provisto de un brazo robótico articulado con pantalla de 9 pulgadas, además de una cámara de seguridad avanzada diseñada para integrarse sin costuras en su arquitectura de privacidad.