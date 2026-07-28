Es oficial: Apple lanza un plan de alquiler de sus dispositivos que permite tener el último iPhone desde 18 dólares al mes

Apple ha anunciado hoy Apple Upgrade, una iniciativa con la que busca que los usuarios puedan acceder más fácilmente a sus productos a través de un programa de alquiler de los mismos.

De momento en exclusiva para EEUU y en alianza con Klarna, la compañía permite alquilar el iPhone, Apple Watch, Mac o iPad, por una mensualidad que oscila entre los 11,99 dólares (unos 10,50€) y los 24,99 dólares (unos 21,99 euros).

El sistema de arrendamiento que se encuentra en las Apple Store, app de Apple Store y tienda online oficial de Apple permite tener un alquiler de 12 o 24 meses para el iPhone y Apple Watch desde 17,99 y 11,99 dólares, respectivamente. O bien de 24 y 36 meses para Mac y iPad desde 24,99 y 11,99 dólares, respectivamente.

Al finalizar el plazo del contrato de alquiler, los clientes podrán actualizar su dispositivo a la última generación, comprarlo con un pago único o simplemente devolverlo y salir del programa.

En la aplicación Klarna, pueden consultar toda la información de su contrato de alquiler, incluyendo el calendario de facturación y los pagos restantes.

MacBook Air M4 Chema Flores Omicrono

Asimismo, los clientes pueden añadir una suscripción a AppleCare para proteger sus productos, lo que facilita aún más la devolución de su dispositivo actual y la actualización a uno nuevo.

Un detalle importante es que con el lanzamiento de Apple Upgrade, Apple dejará de ofrecer el Programa de Actualización de iPhone y los Pagos de iPhone en Estados Unidos.

"Los clientes que cumplan los requisitos y estén inscritos en el Programa de Actualización de iPhone podrán optar por alquilar un nuevo dispositivo con Apple Upgrade, financiarlo con las Cuotas Mensuales de Apple Card, comprarlo al contado o elegir la financiación de su operador", explica Apple en un comunicado.

"En Apple, ponemos al cliente en el centro de todo lo que hacemos", ha explicado Karen Rasmussen, vicepresidenta de la Apple Store online. “Estamos encantados de que Apple Upgrade ofrezca a nuestros clientes, tanto online como en tienda, una forma más flexible de pagar por los productos que les encantan", puntualizó.

iMac M4 Chema Flores Omicrono

Entre los modelos disponibles que los usuarios pueden elegir están el iPhone 17e, el iPhone Air, el iPhone 17, los iPhone 17 Pro, los Apple Watch Series 11 y Ultra 3, MacBook Air M5, MacBook Pro, iMac y Mac Studio, iPad Air, iPad Pro y iPad mini. Eso sí, como curiosidad, entre los dispositivos no se encuentra el reciente MacBook Neo.

De momento se desconoce cuándo saldrá este programa de alquiler fuera de EEUU y si podría llegar en algún momento a España.