Samsung reta a Meta y Ray-Ban con sus gafas inteligentes: así son los modelos que llegan para revolucionar los 'wearables'

Tras unos meses de rumores y filtraciones, Samsung ha presentado en el segundo Unpacked de 2026 sus primeras gafas inteligentes, dos modelos de la mano de firmas de moda en este sector, Warby Parker y Gentle Monster.

Este movimiento se explica tras el éxito de marcas como Ray-Ban de la mano de Meta, que incluso ha lanzado modelos de gafas sin el apoyo de la famosa empresa.

Samsung ha visto que el futuro, o parte de él, pasa por este tipo de dispositivos y tras mucho tiempo de investigación y desarrollo, ha presentado dos modelos que, en principio, deberían llegar al mercado este mismo año.

Eso sí, aunque hemos hablado con algunos responsables, no nos han podido confirmar ni los precios, ni las fechas exactas ni si se pondrán a la venta en todo el mundo o en primera instancia sólo en ciertos mercados, como pasó con el Samsung Galaxy Ring.

Desarrolladas junto a Gentle Monster y Warby Parker, estas gafas buscan integrarse de manera natural en el estilo personal de cada usuario. El objetivo del fabricante es expandir el ecosistema Galaxy más allá de las pantallas tradicionales de los teléfonos móviles.

Gafas inteligentes de Samsung Álvarez del Vayo Londres (Reino Unido)

Los dispositivos están diseñados para acompañar a las personas en sus rutinas diarias, el trabajo, los viajes y en los momentos en los que tener las manos libres es una ventaja.

En ambos casos, la propuesta combina una montura ligera y un perfil fino con la resistencia necesaria para el uso cotidiano. Y, tras poder cogerlas durante un rato, llama la atención lo ligeras que son. Parecen unas gafas convencionales. Es muy llamativo que la tecnología de su interior pase completamente desapercibida.

Las colaboraciones con firmas de gran reputación en este sector han aportado a Samsung una amplia experiencia en diseño y estética muy necesaria para un tipo de producto que mucha gente tiene ya como un accesorio estético y no solo como una pieza de prescripción médica.

La intención de Samsung es que este tipo de dispositivos cree un nuevo punto de interacción para recibir asistencia personalizada de manera transparente. Según James Choi, EVP y Head of XR R&D Team de Samsung, "no queremos sustituir al móvil, sino hacer que se use menos en algunas situaciones.

Gafas inteligentes de Samsung Álvarez del Vayo Londres (Reino Unido)

A medida que la tecnología usada mejore (Samsung ha presentado más de 200 patentes para este producto aunque no las ha usado todas en él), la forma de uso de la IA cambiará, al estar mayormente controlada por la voz, sin tener que chatear.

Eso ya es posible en el móvil o los altavoces inteligentes, pero con las gafas se abre una manera de uso más fluida y transparente, lo que podría cambiar nuestra relación con la propia IA. Y, obviamente, aquí hablamos de Gemini aunque Samsung también integrará Bixby.

Gafas inteligentes de Samsung Álvarez del Vayo Londres (Reino Unido)

Gracias a que las gafas están situadas en nuestro campo de visión, será más cómodo obtener ayuda sin necesidad de manipular una pantalla física.

La plataforma se ha desarrollado de la mano de Google, con Android XR, y Qualcomm, con el sistema Snapdragon AR1 Gen1 para ofrecer un rendimiento optimizado en tiempo real. De serie llegan con integración con las apps de Google y Samsung, pero también con otras como Instagram, aunque no han especificado qué funciones estarán disponibles.

Otro aspecto clave es la autonomía. La batería del dispositivo proporciona una autonomía de hasta 9 horas continuas con una sola carga. Además, el estuche de transporte incluido permite realizar hasta 7 cargas completas adicionales. Según nos ha dicho Samsung, las 9 horas no incluyen solo usos ligeros, sino conversaciones con la IA, reproducción de música, etc.

Gracias a la IA, las gafas podrán resumir textos extensos o leer la información en voz alta. Todo esto es posible gracias a la inclusión de un micrófono, dos altavoces y una cámara, que tendrá un LED de aviso cuando esté funcionando.

Funda de las gafas inteligentes de Samsung Álvarez del Vayo Londres (Reino Unido)

Además, por motivos de privacidad, las gafas no podrán grabar si se bloquea el LED o si se quitan de la cara, para evitar que sean usadas como dispositivo de espionaje.

Samsung ha puesto un énfasis especial en el equilibrio entre la estética visual y la funcionalidad técnica. Su intención es que "sean unas gafas que los usuarios quieran llevar todo el día, no solo unas pocas horas en un momento dado."

Como es lógico, Samsung nos ha contado que será posible llevarlas a una óptica para que monten cristales graduados, aunque no ha especificado mucho más sobre este tema. Habrá que esperar unos meses para poder probarlas a fondo y ver si este tipo de productos realmente acaba cuajando entre el gran público.