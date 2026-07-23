El primer iPhone plegable, en problemas: sufre algunos problemas que retrasarían su fecha de lanzamiento

La irrupción de Apple en el mercado de los smartphones plegables se perfila como uno de los momentos clave del sector tecnológico a corto plazo. Con septiembre como fecha marcada en el calendario para el anuncio del iPhone Ultra (así se llamaría), la firma acaba de sufrir un duro revés.

Aunque las filtraciones recientes sugerían que el proyecto avanzaba a buen ritmo, un nuevo informe publicado por el DigiTimes señala que el primer iPhone plegable continúa enfrentando serios obstáculos técnicos.

Estas complicaciones estarían impidiendo a la compañía de Cupertino fijar una fecha exacta para su lanzamiento, aun cuando su principal ensamblador, Foxconn, se encuentra realizando los ajustes finales para la producción en masa.

Según detallan fuentes de la cadena de suministro, Apple ha encomendado en exclusiva a Foxconn todo el proceso de gestación del teléfono, desde la fase inicial como nuevo producto hasta la fabricación a gran escala.

La elección no es casual: el gigante taiwanés cuenta con una amplia experiencia en componentes estructurales de precisión y en la optimización de tiradas masivas.

Las fuentes del sector afirman que Foxconn es, a día de hoy, el único socio capaz de alcanzar los ambiciosos objetivos de volumen proyectados por la firma de la manzana.

Sin embargo, este último análisis contradice en parte el optimismo de las semanas previas.

Concepto del iPhone plegable. Ming-Chi Kuo Omicrono

En abril se iniciaron las primeras pruebas de producción y la resolución aparente de ciertos fallos llevó a Apple a elevar sus pedidos hasta los 10 millones de unidades.

De hecho, informaciones del China Securities Journal aseguraban recientemente que la fabricación en serie ya estaba en marcha sin contratiempos.

Este nuevo informe matiza esta visión y apunta a que las fases de validación de ingeniería habrían provocado un retraso adicional de entre uno y dos meses.

Los principales escollos residen en el ajuste fino de la estructura de la bisagra y en superar las exigentes pruebas de durabilidad a las que se somete el panel flexible.

A pesar de estos ajustes en el cronograma, las especificaciones clave del dispositivo parecen bastante definidas.

Se espera que el iPhone plegable adopte un formato tipo libro con una pantalla principal interna de entre 7,7 y 7,8 pulgadas, acompañada de un panel exterior de 5,5 pulgadas para tareas rápidas.

Todo ello condensado en un chasis especialmente fino, con un grosor cercano a los 4,5 milímetros cuando se encuentra desplegado.

En el apartado comercial, las previsiones apuntan a que el teléfono se presentará, como pronto, junto a la familia del iPhone 18 Pro durante el mes de septiembre, situándose en un escalón técnico y de precio exclusivo que superará ampliamente la barrera de los 2.000 dólares (unos 1.840 euros al cambio directo).