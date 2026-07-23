Llega a Lidl la máquina para hacer cubitos de hielo en cuestión de minutos más barata: cuesta menos de 82 €

Lidl sigue ampliando su catálogo con productos de electrónica que son todo un chollo. Tras su cargador inalámbrico para el móvil, el supermercado sorprende ahora con la máquina para hacer cubitos de hielo en cuestión de minutos más barata.

Concretamente, se trata de una máquina para hacer cubitos de hielo fabricada por la marca Silvercrest Kitchen Tools y que se puede conseguir por tan solo 81,99 euros.

Una máquina de hielo que desde el pasado lunes 20 de julio tan solo se puede comprar en los supermercados físicos de Lidl, por lo que no está disponible en su tienda online.

Eso sí, Lidl señala en su web que "el producto solo está disponible en determinadas regiones".

Además de ello, pide al usuario que seleccione "ahora tu tienda Lidl para que podamos mostrarte la disponibilidad en tu región. Guardaremos la tienda seleccionada para ti de forma permanente".

La máquina para hacer cubitos de hielo de Lidl. Lidl Omicrono

Más allá de su ajustado precio, la gran ventaja de esta propuesta de Silvercrest radica en su sencillez de uso e independencia. El electrodoméstico no requiere ningún tipo de conexión a la toma de agua de la casa, ya que incorpora un depósito integrado con capacidad para 2,1 litros.

Basta con rellenar el tanque de forma manual y conectar el dispositivo a la red eléctrica para que empiece a funcionar de manera inmediata, una solución ideal para jardines, terrazas o reuniones al aire libre donde no hay grifos cerca.

Con una potencia compacta pero eficiente de 105 W, la máquina es capaz de fabricar tandas de hielo en tiempo récord, respondiendo a la perfección cuando aumentan las temperaturas o surgen visitas imprevistas.

Todo el hielo generado va a parar a un recipiente extraíble que soporta hasta 800 gramos de capacidad, lo que facilita enormemente su posterior almacenamiento o el servido directo en copas y jarras.

Además, el fabricante incluye de serie una práctica pala de plástico para manipular los cubitos con total higiene.

A diferencia de otras máquinas de hielo comerciales más voluminosas e incómodas de guardar, esta variante de Lidl destaca por sus dimensiones contenidas.

Presenta unas medidas de aproximadamente 25,3 x 31,5 x 37,2 centímetros, un tamaño muy similar al de una cafetera superautomática convencional.

Esto permite ubicarla en cualquier rincón de la encimera sin comprometer el espacio de trabajo.

Dado que su disponibilidad está restringida al stock físico disponible en tiendas según la zona geográfica, los clientes interesados deberán consultar la disponibilidad local a través de la app o la web oficial antes de acudir a su supermercado más cercano, pues se prevé que el producto se agote rápidamente.