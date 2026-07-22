China presenta su robot humanoide más avanzado: puede pensar, realizar tareas del hogar y ayudar a las personas

La carrera tecnológica por llevar un asistente robótico a nuestros hogares acaba de dar un salto de gigante. Olvídate de los autómatas torpes que deben detenerse a procesar cada orden, cambiar de 'chip' y calcular sus movimientos de forma fragmentada.

Desde China, la empresa de robótica Unitree ha desvelado su última gran innovación: un modelo de inteligencia artificial (IA) que dota a sus robots humanoides de una capacidad inédita para razonar en tiempo real, desenvolverse en el mundo físico y asistir a los humanos.

La clave de este avance no es un nuevo chasis de metal, sino un cerebro digital bautizado como UnifoLM-OminiA-0.3.

Se trata de un modelo de IA unificado que rompe con la arquitectura tradicional de la robótica y promete cambiar las reglas del juego en la asistencia doméstica y sanitaria.

La verdadera revolución de este androide radica en cómo procesa la información. Hasta hace poco, los robots operaban dividiendo sus tareas en compartimentos estancos.

Así es el robot humanoide chino más avanzado

Utilizaban una inteligencia artificial dedicada a la voz, otra a la visión computacional, un sistema diferente para la navegación espacial y otro más para mover las extremidades.

Unitree ha integrado todo esto en un único sistema omnimodal. En la práctica, el robot comprende instrucciones habladas, interpreta lo que ven sus cámaras y decide cómo mover todo su cuerpo de forma simultánea, sin sufrir retrasos en el procesamiento.

En lugar de ejecutar rutinas preprogramadas, el androide evalúa su entorno constantemente.

Esto le permite adaptar su comportamiento de manera ágil si las circunstancias cambian, demostrando un nivel de "sentido común" artificial pionero en el sector y eliminando los molestos tiempos de espera entre que el humano habla y la máquina reacciona.

De poner lavadoras a cuidar pacientes

Durante las demostraciones presentadas por la compañía china, el robot humanoide ha exhibido una destreza sin precedentes en la gestión de las tareas del hogar.

El autómata es capaz de identificar colores para clasificar la ropa sucia en su cesta, recoger cojines y colocarlos ordenadamente en el sofá, o manipular la vajilla para introducirla en el lavavajillas de forma totalmente autónoma.

Más allá de la limpieza, su aplicación en el ámbito de la asistencia y el bienestar resulta especialmente prometedora.

Su alta precisión motriz y visual le permite contar cajas de medicamentos, recuperar el fármaco exacto que se le pide desde una estantería y ajustar con extrema delicadeza la posición de camas articuladas en entornos hospitalarios o residencias.

El robot Unitree realizando una tarea del hogar. Unitree Omicrono

Lo más impactante de estas pruebas es su capacidad de adaptación dinámica. En uno de los vídeos mostrados, mientras el robot ajustaba una cama, el usuario le ordenó de viva voz que se detuviera a mitad de la maniobra.

El robot interrumpió la acción instantáneamente. Esta fluidez para asimilar interrupciones sobre la marcha es la pieza clave que faltaba para garantizar una seguridad total al convivir con ancianos, pacientes vulnerables o niños.

Este enorme avance de software, enmarcado dentro de lo que se conoce como inteligencia artificial encarnada (embodied AI), respalda la agresiva estrategia de Unitree para democratizar la robótica.

Recientemente, la firma lanzó un modelo de torso humanoide por un precio rompedor que parte de los 4.290 dólares (unos 26.900 yuanes), un coste impensable hace apenas unos años para el consumidor final.