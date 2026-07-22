Apple prepara un gran cambio: planea lanzar un programa de alquiler del iPhone, iPad y Mac debido a la subida de precios
El gigante tecnológico está preparando Apple Upgrade, un programa para alquilar sus dispositivos que supondría un gran cambio en toda su historia.
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Apple está preparando un gran cambio. Debido a la reciente subida de precios en sus dispositivos, la compañía californiana está preparando un programa de alquiler del iPhone, iPad y Mac.
Mark Gurman, un conocido analista de Bloomberg, ha revelado que el gigante tecnológico se encuentra trabajando en Apple Upgrade, un programa de alquiler que supondrá "uno de los mayores cambios en la forma en que la compañía vende sus dispositivos".
Este nuevo servicio tiene previsto su lanzamiento muy pronto, concretamente para el próximo martes 28 de julio, y será compatible con la mayoría de los modelos de iPhone, Mac, iPad y Apple Watch, según fuentes cercanas al asunto.
Lo que se sabe de este nuevo programa es que estará patrocinado por Klarna Group Plc, un banco sueco que ofrece servicios financieros en línea, y que inicialmente se lanzará en Estados Unidos, estando disponible en tiendas físicas como online.
Por el momento ni en Apple ni en Klarna se han pronunciado al respecto, pero Gurman ha ofrecido más detalles de cómo funcionará el programa Apple Upgrade.
El servicio de alquiler funcionará como una suscripción y los usuarios podrán liquidar el dispositivo en cualquier momento antes de tiempo,
También podrán actualizarlo por un modelo más reciente o conservarlo hasta que acabe el contrato de arrendamiento. En algunos casos, este sistema podrá implicar costes adicionales.
Los plazos variarán según el producto: los iPhone y Apple Watch se ofrecerán con contratos de 24 meses, mientras que los Mac y iPad se extenderán hasta los 36. Para participar, será necesario superar una verificación crediticia sencilla.
Esta iniciativa llega poco después de que Apple elevara de forma notable el precio de varios de sus productos, incluidos Mac y iPad, en un contexto marcado por la escasez de memoria. Además, todo apunta a que la próxima generación de iPhone, prevista para septiembre, también será más cara.
Con este movimiento, la compañía busca posicionar su nueva propuesta como una alternativa más asequible frente a las fórmulas de financiación actuales.
De hecho, planea retirar progresivamente programas como el de actualización del iPhone o la financiación tradicional para sustituirlos por Apple Upgrade.
El nuevo sistema, sin embargo, no incluirá cobertura AppleCare y dejará fuera algunos dispositivos concretos, como el Apple Watch SE, el iPad más básico, el iPhone 16 o el MacBook Neo. Tampoco estará disponible para compras corporativas o del ámbito educativo.
Aunque Apple ya había valorado lanzar un servicio propio de suscripción en el pasado —una idea que descartó en 2024—, ahora ha optado por apoyarse en Klarna.