Meta 'se cuela' en la celebración del Mundial de España: varios jugadores grabaron los festejos con las gafas Oakley Vanguard

La final del Mundial de fútbol 2026, en la que España venció a Argentina por 1-0, conquistando así su segunda estrella, ha servido como un escaparate inmejorable para la última tecnología en wearables.

Mientras Eric García, futbolista del FC Barcelona, utilizó el Honor Robot Phone para grabar la celebración en el césped del estadio, varios jugadores de la selección española hicieron lo propio con las gafas inteligentes Oakley Meta Vanguard.

Durante los eufóricos festejos, tanto en el césped del estadio de Nueva Jersey tras el pitido final como en las multitudinarias calles de Madrid, los jugadores de 'La Roja' capturaron su triunfo desde una perspectiva en primera persona totalmente inédita gracias a las gafas inteligentes Oakley Meta.

Incluso algunos, como David Raya, aparecieron con otro modelo de gafas de Meta y Oakley: las HSTN. Un detalle que no ha pasado desapercibido en el sector tecnológico.

La compañía liderada por Mark Zuckerberg obsequió a los flamantes campeones con una edición limitada de su dispositivo.

Este regalo conmemorativo incluyó un estuche de coleccionista y un grabado exclusivo en las lentes con la leyenda "FIFA World Cup Champions", convirtiendo al gadget en una auténtica pieza de historia deportiva.

Resulta muy llamativo que Meta lograse este nivel de exposición sin figurar como patrocinador oficial del torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

Su estrategia fue sutil pero enormemente efectiva: a lo largo de toda la competición, futbolistas de selecciones como Colombia, Brasil o Inglaterra fueron vistos con estas gafas en las concentraciones, tapando estratégicamente el logotipo de la marca para evitar sanciones.

El clímax de esta campaña encubierta llegó tras el pitido final. Jugadores españoles como Mikel Merino y Pedro Porro (quienes también lucieron las gafas en la celebración en Madrid) inundaron sus perfiles de Instagram con vídeos inmersivos de la celebración.

También se ha visto a Marc Pubill, jugador del Atlético de Madrid, con las gafas Meta Oakley gold Vanguard tanto en el estadio tras proclamarse campeón del mundo como en la fiesta en Madrid.

Esta visibilidad culminó con una colaboración oficial entre las redes de Meta y la propia FIFA, ofreciendo un making-of que abarcó desde la llegada de los autobuses hasta el espectáculo del descanso protagonizado por la cantante Shakira.

Más allá del indudable impacto mediático, las Oakley Meta representan un salto cualitativo en el segmento de la tecnología deportiva. Alejándose de las gafas inteligentes de uso casual, estos dispositivos han sido concebidos desde cero para soportar las máximas exigencias del alto rendimiento físico.

🏆 Mikel Merino sabe cosas.



Un Mundial, un 1-0 en la prórroga, y Alicia en El País de las Maravillas.



Nos suena todo esto 😎#LaSegundaEsNuestra #MundialRTVE pic.twitter.com/4jZL89vWf8 — Teledeporte (@teledeporte) July 20, 2026

La gama actual, dividida en los modelos Vanguard (enfocado en la ligereza y aerodinámica para largas distancias) y HSTN (de diseño más urbano pero igualmente resistente), cuenta con certificación IP67 contra agua y polvo.

A nivel óptico, integran la tecnología PRIZM de Oakley, diseñada para optimizar el contraste y la percepción en tiempo real del entorno.

En el apartado puramente técnico, el corazón de estas gafas es una cámara POV de 12 megapíxeles acompañada de un avanzado sistema de audio open-ear.

Esta configuración direccional permite al usuario grabar, escuchar música o interactuar con el asistente de voz de Meta AI sin aislarse de su entorno acústico, un factor vital para la seguridad y concentración de los atletas.

Bajo el concepto que las marcas han denominado 'Athletic Intelligence', las gafas evitan la sobreinformación y se centran en la pura utilidad.

Destaca especialmente su capacidad para sincronizarse con ecosistemas como Strava o los dispositivos Garmin, consolidando a las Oakley Meta no solo como una cámara para grabar celebraciones históricas, sino como una herramienta de entrenamiento de primerísimo nivel.