Un iPhone "todo pantalla" y con el panel más grande hasta la fecha: así sería el teléfono móvil del 20º aniversario de Apple

Apple podría estar explorando un nuevo salto en el tamaño de sus iPhone de gama alta. Según una filtración reciente, la compañía estaría probando internamente una pantalla de alrededor de 6,96 pulgadas, un panel que, de llegar al mercado, se presentaría previsiblemente como un modelo de 7 pulgadas.

La información procede del filtrador Digital Chat Station, una fuente habitual en la cadena de suministro asiática, que apunta a que estas pruebas formarían parte del desarrollo del iPhone del 20º aniversario, previsto para 2027.

Por ahora, eso sí, no hay confirmación de que este panel acabe integrándose en el dispositivo final.

El prototipo mantendría la misma relación de aspecto que el actual iPhone 17 Pro Max, lo que sugiere que Apple no estaría replanteando por completo el formato, sino ampliando el tamaño dentro de una línea continuista.

Aun así, el incremento sería relevante: supondría el mayor panel visto hasta ahora en un iPhone.

Este posible movimiento encaja con otros indicios sobre el rediseño que Apple estaría preparando para conmemorar las dos décadas de su smartphone.

Bloomberg ya adelantó que la compañía trabaja en dos variantes de tamaño para ese modelo especial, y diversos rumores coinciden en un cambio importante en el frontal del dispositivo.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max Chema Flores Omicrono

Entre las claves de ese rediseño estaría una pantalla completamente de borde a borde, acompañada de cristal curvado en los cuatro lados.

El objetivo sería reducir al mínimo los marcos visibles y reforzar la sensación de continuidad del panel, en línea con conceptos que Apple lleva años desarrollando en sus laboratorios.

En paralelo, se mencionan tecnologías como paneles OLED con microcurvaturas o acabados que algunos filtradores describen como "liquid glass", aunque estos detalles siguen en una fase temprana y sin confirmación oficial.

En el corto plazo, sin embargo, no se esperan cambios en este apartado. Todo apunta a que los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max mantendrán las dimensiones actuales, con pantallas de 6,3 y 6,9 pulgadas, respectivamente.

Apple ya ajustó estos tamaños en 2024 con la llegada de los iPhone 16 Pro, cuando aumentó ligeramente el panel gracias a unos biseles más finos y un rediseño del chasis.

Por eso, la posibilidad de alcanzar casi las 7 pulgadas marcaría un nuevo techo dentro del catálogo de la compañía.

Más allá del impacto visual, este aumento permitiría reforzar el posicionamiento de los modelos más avanzados, especialmente en consumo de contenido, productividad y juegos.

De momento, se trata de pruebas internas y filtraciones sin confirmar; pero es la primera vez que aparece de forma clara la idea de un iPhone conmemorativo más grande.