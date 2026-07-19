Llega a Lidl la freidora de aire ideal para cocinar grandes comidas sin aceite: es de 6,7 litros y cuesta solo 39,99 €
Lidl ha puesto de oferta la freidora de aire de SilverCrest de 6,7 litros, perfecta para familias que quieran dar el salto a este método de cocinado.
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Cada vez más hogares españoles tienen ya una freidora de aire, y por buenos motivos. Este electrodoméstico es básicamente un horno pequeño, pero mucho más eficiente y versátil, capaz de cocinar platos enteros fácilmente.
Ahora tenemos otra oportunidad de dar el salto con la nueva freidora de aire caliente SilverCrest de 6,7 l disponible en Lidl por 39,99 euros, una rebaja que la hace incluso más atractiva.
Este modelo destaca por lo que indica en su nombre, su generosa capacidad. Con una capacidad máxima de 6,7 litros y un volumen útil de 5,6 litros, se trata de un modelo más grande de lo que solemos ver, especialmente en este rango de precios.
Según el fabricante, el cestillo tiene un tamaño suficiente como para preparar de una sola vez aproximadamente 750 gramos de patatas fritas, suficiente para cuatro personas.
Todo esto hace esta freidora como una opción ideal para familias o si necesitamos cocinar grandes cantidades de comida de forma rápida y saludable.
Para cocinar ese volumen de alimentos, este dispositivo cuenta con una potencia de 2.150 vatios, una cifra elevada incluso comparado con otras freidoras de aire, que permite generar aire caliente en poco tiempo y alcanzar la temperatura de cocción de forma casi inmediata.
La versatilidad es uno de los puntos fuertes de las freidoras de aire, y esta no es una excepción. Además de un programa básico de freidora de aire, también sirve para asar, hornear, deshidratar, y cocer alimentos.
El panel digital frontal permite seleccionar un total de 7 programas automáticos de cocinado rápido, con un control giratorio sencillo que sólo tenemos que mover hasta alcanzar el deseado.
Las opciones predeterminadas son recalentar la comida, deshidratar alimentos, asar carnes, hornear repostería, fermentar masas, freír con aire de forma estándar, y un modo especial de alta intensidad diseñado para obtener acabados "ultra crujientes".
Aparte de eso, podemos configurar la temperatura y el tiempo de cocinado de manera manual; este modelo permite un ajuste mínimo de 40 grados hasta un máximo de 240 grados.
Para evitar que la comida se adhiera a estas altas temperaturas, tanto el cestillo extraíble como el salvamanteles incluido cuentan con un revestimiento antiadherente de alta calidad fabricado por la firma especializada ILAG.
Ambas piezas son aptas para ser introducidas directamente en el lavavajillas, facilitando enormemente la limpieza posterior.
Esta freidora de aire ha sido bien recibida en la plataforma web de Lidl, donde ya ha acumulado una puntuación media de 4,7 sobre 5 estrellas en base a 80 valoraciones.