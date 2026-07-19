La cafetera profesional que querrás en casa: alto rendimiento en un tamaño que no sacrifica la encimera

Pocos momentos hay más placenteros que despertarse y tomarse un buen café. SharkNinja lo sabe y por eso acaba de lanzar en España su nuevo modelo de cafetera, con el que aspira a tener café de barista en cualquier cocina sin ocupar media encimera.

Se trata de la Ninja Luxe Café MINI Plus, un modelo que apuesta por el formato compacto, la automatización inteligente y un precio que la coloca en la gama alta del café doméstico.

Pese a su tamaño más compacto que otras alternativas, se trata de una cafetera espresso semiautomática 'todo en uno' pudiendo combinar en un único cuerpo café espresso, de filtro y espumador de leche, con la idea de sustituir varias máquinas por un solo equipo.

Es un 30% más pequeña que la Ninja Luxe Café Pro, algo clave para cocinas reducidas, pero aún así mantiene un depósito de agua de 1,3 litros y un contenedor de 250 gramos de café en grano, suficiente para varios días de uso intensivo.

Con respecto al diseño, apuesta por un frontal limpio con un panel de control intuitivo y barra de progreso, pensado en que el usuario vea en qué punto del proceso está cada extracción sin perderse en menús complejos.

Espumador de leche SharkNinja

El punto diferencial de esta cafetera Ninja está en la tecnología Barista Assist. Se trata de un sistema con el que la cafetera ajusta de forma automática el grado de molido y el volumen de espresso en función del tipo de bebida seleccionada. La idea es reducir la curva de aprendizaje para que el usuario no tenga que afinar parámetros como si estuviera ante una máquina de hostelería.

Este modelo ofrece filtros para espresso simple y doble, tres niveles de intensidad y tres ajustes de temperatura del agua, lo que permite jugar con recetas más suaves o más concentradas sin necesidad de entrar en configuraciones avanzadas.

Para la leche, la función AutoFroth manos libres genera microespuma suave y con solo pulsar un botón, buscando la textura clásica de cappuccinos o lattes sin tener que controlar manualmente la lanza de vapor.

Esta cafetera está enfocada para aquellos usuarios que quieren subir de nivel sin preocuparse demasiado. Está dirigida a quien se le ha quedado corta la cafetera de cápsulas, pero no quiere complicarse con un molinillo independiente o una máquina manual.

La Ninja Luxe Café MINI Plus llega al mercado europeo con un precio de 499,99 euros, claramente por encima de las cafeteras de cápsulas y de buena parte de las espresso básicas, y en línea con modelos automáticos de marcas consolidadas. Es una cifra que la sitúa en terreno de usuarios que ya han decidido invertir en café y buscan algo más que comodidad.