Llega a España la nueva lavasecadora eficiente de HiSense: deja 1 kg de ropa lista en apenas 50 minutos

Una de las mayores preocupaciones actuales para las familias españolas es el consumo eléctrico y la factura de la luz. Una de las cosas que podemos hacer es cambiar nuestros electrodomésticos por otros más eficientes.

El nuevo modelo de HiSense que ha llegado a España puede ser justo lo que estábamos buscando. La compañía ha anunciado de forma oficial el lanzamiento de la Serie 5i, que llega dispuesta a transformar la forma en la que lavamos la ropa.

Esta es una lavasecadora, es decir, que es lavadora y secadora todo en uno, y eso abre la puerta a nuevas posibilidades junto con el uso de inteligencia artificial y de nuevos programas diseñados para una mayor eficiencia.

El gran problema de las lavasecadoras se encuentra en su alto consumo y el desgaste de la ropa durante el secado. Para solucionarlo, la Serie 5i usa un innovador sistema de secado mediante bomba de calor.

Este es un circuito cerrado de intercambio térmico, que es capaz de reutilizar de forma constante el calor generado durante el propio funcionamiento del aparato. De esta manera, esa energía no se pierde sino que se aprovecha en tratar las prendas a temperaturas más suaves y controladas.

El sistema de bomba de calor de la HiSense Serie 5i HiSense Omicrono

El resultado es tanto un ahorro energético superior como la protección de las fibras textiles, y gracias a eso la Serie 5i ha alcanzado una Clase A con un 30% de mayor eficiencia en los ciclos de lavado, además de Clase A con un 10% de eficiencia superior en programas de lavado y secado.

Asimismo, obtiene la Clase A en las categorías de Centrifugado y Nivel de Ruido, esto último especialmente importante si vamos a poner la lavadora durante la noche para evitar molestias a los vecinos y posibles multas.

Para mejorar los resultados en cada ciclo, HiSense ha desarrollado la tecnología AI Super Lavado & Secado, con una red de 13 sensores inteligentes que monitorizan de forma constante factores cruciales de la colada, como el peso exacto de la carga, la temperatura o el nivel de turbiedad del agua.

Procesando estos parámetros en tiempo real, el dispositivo es capaz de regular de manera automática el nivel de agua, la electricidad empleada y la duración exacta de cada programa, sin necesidad de hacer ajustes manuales.

Esto también ha permitido a HiSense crear nuevos programas más eficientes en el lavado, como el programa rápido Lavado y Secado 49', que como su nombre indica, dura apenas 49 minutos.

Durante ese tiempo, la Serie 5i es capaz de lavar y secar por completo hasta 1 kg de ropa para que pueda ser usada inmediatamente, lo que lo hace ideal para situaciones de emergencia o para prendas de uso diario.

Por otro lado, para aquellas prendas que no están realmente sucias pero que han perdido la frescura, tenemos la función ECO Refresh, que revitaliza los tejidos y suaviza las dobleces usando una cantidad mínima de agua y sin detergente.

Para la instalación, la Serie 5i cuenta con la arquitectura iFit™, un concepto desarrollado para lograr una integración limpia a ras de mueble en la cocina o zona de lavado. Pese a tener un fondo que no sobresale de la línea del mobiliario estándar, el tambor interior ofrece una capacidad de hasta 12 kg para los programas de lavado y de 8 kg para los ciclos de secado completos.

La HiSense Serie 5i ya está disponible en tiendas como La Casa del Electrodoméstico por 995 euros. Coincidiendo con el lanzamiento, se ha iniciado una campaña de reembolso de 150 euros que durará hasta el 30 de noviembre de 2026.