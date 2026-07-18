AOC lanza en España la segunda pantalla para el portátil o el móvil que nos puede salvar este verano: cuesta 89,90 euros

Muchos españoles están sufriendo de un curioso problema durante estos días: la pantalla de su dispositivo es demasiado pequeña, especialmente si están acostumbrados al monitor del trabajo o de su oficina.

El nuevo AOC 16T20E2 presentado esta semana puede ser la solución, un dispositivo compacto y ligero que añade una segunda pantalla en cualquier lugar sin que suponga una carga pesada en la mochila.

Este modelo destaca especialmente por su portabilidad. El monitor tiene un grosor de apenas 9 milímetros, lo que permite guardarlo de forma muy cómoda en prácticamente cualquier mochila, y pesa sólo 1,1 kg, que se reduce a 0,7 si quitamos la cubierta magnética que también sirve de soporte.

De la misma manera, la durabilidad durante los desplazamientos también ha sido tenida en cuenta por el fabricante, al proteger la superficie de la pantalla con una certificación de dureza 3H.

En lo que respecta al apartado técnico, este monitor portátil incorpora un panel con tecnología IPS con una diagonal de 15,6 pulgadas, el equivalente de un ordenador portátil convencional y suficiente para todo tipo de tareas.

Por supuesto, usar IPS significa que una de las grandes ventajas de este monitor se encuentra en los amplios ángulos de visión, que según el fabricante son de 178 grados en horizontal y vertical, es decir, casi perfectos.

La resolución de la pantalla alcanza los 1920 por 1080 píxeles, y posee una tasa de refresco estándar de 60 Hz y un tiempo de respuesta de gris a gris de 4 milisegundos, mientras que la relación de contraste estático es de 1000:1.

El monitor AOC 16T20E2 AOC Omicrono

Para proteger la vista durante el uso, este modelo tiene tecnología Flicker-Free que elimina el parpadeo invisible de la pantalla, además de modo LowBlue que reduce las emisiones de luz azul.

La conectividad es un aspecto vital en un dispositivo como este, y por eso, el 16T20E2 cuenta con dos puertos USB-C compatibles con DisplayPort, por lo que podemos conectarlo a un portátil o incluso a nuestro smartphone y funcionará de manera directa y sin adaptadores.

Lo mejor de todo es que sólo necesitaremos un cable, a través del cual se transmite tanto la señal de vídeo como la alimentación necesaria para hacer funcionar el monitor, por lo que no requiere de una conexión a un adaptador de corriente para funcionar.

Otra opción es usar el puerto Mini HDMI que también está integrado si nuestro dispositivo no es compatible con DisplayPort por USB-C, aunque en ese caso necesitaremos un adaptador para la conexión y un cargador aparte para hacer funcionar el monitor.

También contamos con una salida de audio de 3,5 mm para conectar unos auriculares o unos altavoces externos. Pero no los necesitamos, porque el propio monitor tiene dos altavoces integrados de 1 vatio cada uno.

El precio de venta recomendado del AOC 16T20E2 es de 89,90 euros, y ya está disponible en España a través de tiendas especializadas en informática.