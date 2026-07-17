Lidl rebaja la barbacoa eléctrica que evita las multas por cocinar en la terraza: cuesta sólo 105 €

Puede que el verano sea época de disfrutar de comidas al aire libre, pero si encendemos una barbacoa tradicional de carbón o leña en la terraza o en el balcón de casa podemos encontrarnos con una cuantiosa multa.

Para evitar esto, nada mejor que una barbacoa eléctrica como la de George Foreman disponible por 104,99 euros en Lidl como parte de una gran promoción; se trata de un descuento de nada menos que del 43% respecto a su precio habitual de 186,99 euros.

El motivo por el que esta barbacoa nos puede interesar es que muchos ayuntamientos en España tienen duras normativas respecto a la emisión de humos y el uso de fuego en espacios residenciales urbanos.

Ciudades como Madrid, por ejemplo, exigen que la evacuación de humos se realice mediante conductos específicos hacia el tejado del edificio que muchos apartamentos y casas no tienen.

En Barcelona la normativa es incluso más estricta, ya que están prohibidos todos los fuegos abiertos en espacios reducidos o balcones, punto.

Incumplir estas normas conlleva recibir sanciones que oscilan entre los 750 euros para infracciones consideradas leves y de hasta 1.500 euros para las graves en caso de que hagamos un fuego abierto en zonas no permitidas.

Pero hay que tener en cuenta que en esta época de incendios las infracciones pueden ser consideradas graves, si hay alerta por calor extremo o si la vivienda se encuentra cerca de árboles u otras masas forestales, en cuyo caso nos pueden multar con hasta 3.000 euros. Y a eso hay que sumar otras posibles multas por hacer demasiado ruido en horario nocturno.

Por eso alternativas basadas en la electricidad están ganando mucha popularidad, porque no generan el humo que está asociado con el carbón o la madera usada en las barbacoas tradicionales.

Esta barbacoa eléctrica de George Foreman genera únicamente el vapor y el humo inevitables de cualquier cocina normal, eliminando el riesgo de propagación de humo y las molestias a los pisos colindantes.

En el apartado técnico, este modelo de George Foreman destaca por su versatilidad, ya que se vende con un soporte incluido que permite su uso en exteriores como una barbacoa de pie tradicional, alcanzando unas dimensiones aproximadas de 56 por 48 por 97,5 centímetros.

La barbacoa eléctrica de George Foreman Lidl Omicrono

No obstante, las patas se pueden retirar de forma sencilla para transformar el equipo en una parrilla de mesa apta para interiores, por lo que también podemos usarla durante los meses más fríos o cuando las vacaciones hayan terminado.

Su superficie de cocción es de diseño circular y cuenta con un diámetro de 44,5 centímetros, un tamaño lo suficientemente grande para preparar hasta 15 porciones de comida de forma simultánea, según el fabricante.

El control del cocinado se gestiona a través de un selector que ofrece cinco niveles de potencia para adaptar el calor a diferentes tipos de alimentos, desde verduras delicadas hasta carnes que requieren un sellado rápido.

Para facilitar la supervisión sin necesidad de levantar la tapa constantemente, el equipo incorpora un termómetro exterior integrado en la cubierta. Esta tapa incluye además un asa de tacto frío que previene quemaduras accidentales durante la manipulación.

La placa de la parrilla es completamente extraíble y dispone de un revestimiento antiadherente de alta calidad, lo que simplifica la limpieza posterior. Con un peso total de 6,5 kilogramos, el conjunto es fácil de transportar y almacenar cuando no se encuentra en uso.