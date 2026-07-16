Llegan a España las nuevas lavadoras Samsung Bespoke AI: ahorran agua y hasta el 70% de consumo energético

Samsung no ha podido elegir mejor momento para presentar su nueva gama de lavadoras Bespoke AI en España, justo cuando la mayoría de los españoles se está preguntando qué puede hacer para reducir el gasto de luz.

Y es que aunque la característica estrella de estos nuevos electrodomésticos sea el uso de inteligencia artificial, la verdadera ventaja respecto a otras lavadoras se encuentra en su aplicación para optimizar cada gota de agua y cada vatio de electricidad.

La nueva lavasecadora Bespoke AI es un buen ejemplo de lo que Samsung ha conseguido. Este equipo dos en uno, lavadora y secadora, ha conseguido alcanzar la clase A de eficiencia energética, y algunos modelos superan hasta en un 30% los requisitos mínimos para obtenerla.

Para ello, esta lavasecadora se basa en tecnologías avanzadas como AI Ecobubble, que es capaz de mezclar el detergente con aire y agua para crear burbujas capaces de penetrar en los tejidos un 20% más rápido.

Esto permite realizar un lavado con agua fría sin sacrificar el nivel de limpieza que queremos, lo que inmediatamente se va a notar en el consumo energético porque, como sabemos, el proceso de calentado de agua es el más costoso energéticamente de cualquier ciclo.

Otra baza es AI Energy, que se encuentra en SmartThings Energy, y que permite que los usuarios controlen el consumo en tiempo real y reducir el uso de energía en hasta un 70% con el ajuste automático de las temperaturas y la duración de los programas.

Nuevas lavadoras Samsung Bespoke AI Samsung Omicrono

Y si no necesitamos un ciclo de lavado completo, tenemos el nuevo programa Air Wash, que no utiliza agua ni detergente para ropas que no requieren de más que un refresco para ser usadas de nuevo.

El programa AI Wash, por su parte, detecta automáticamente el peso, la suavidad y el nivel de suciedad de cada carga y dosifica de forma inteligente la cantidad de agua y detergente, ajustando los tiempos de remojo, aclarado y centrifugado.

Además de ahorrar en luz y agua, también ahorraremos en comprar ropa nueva porque estos nuevos programas específicos están pensados para cuidar las prendas y evitar que se deterioren con el paso del tiempo y los lavados.

Además, en determinados modelos está disponible AI Control, que permite gestionar la colada de manera simplificada. El sistema aprende del propio usuario, incluyendo los programas y ajustes que ha usado con más frecuencia para sugerir programas usando aprendizaje automático.

Nueva lavadora Samsung Bespoke AI Samsung Omicrono

Desde SmartThings, es posible acceder a esas recomendaciones de programas, funciones de planificación de la colada y asistencia para la resolución de problemas. También podemos usar el móvil Galaxy como control remoto; sólo tenemos que acercarnos y la pantalla del dispositivo mostrará la interfaz de la lavasecadora.

También podemos usar la lavasecadora de manera directa, con una nueva interfaz digital unificada que dice adiós a los clásicos botones en favor de una pantalla LCD de 7 pulgadas que permite el control completo del electrodoméstico.

Además de la lavasecadora, Samsung también ha lanzado modelos de lavadoras convencionales Bespoke AI que comparten muchas de sus características, además de introducir la tecnología AI Wash+.

Este sistema es más avanzado y usa sensores integrados capaces de diferenciar entre cinco tipos de tejidos distintos en coladas de hasta 2 kg. Con esa información, el sistema dosifica el detergente y ajusta el tiempo de remojo y centrifugado.

La nueva gama Bespoke AI de lavasecadoras y lavadoras empieza a estar disponible a partir de este mismo mes de julio en España.