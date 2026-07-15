Xiaomi sorprende con su robot humanoide: ya trabaja en su fábrica de coches clasificando piezas de forma independiente

El robot humanoide de Xiaomi trabajando en la fábrica de coches de la firma. Lei Jun/X(Twitter) Omicrono

Xiaomi es uno de los fabricantes de tecnología que está apostando por los robots humanoides. Unas máquinas que ya pueden desde coger un smartphone y hacer fotos hasta trabajar en fábricas de coches clasificando piezas de forma independiente.

Lei Jun, CEO de Xiaomi, ha compartido a través de su cuenta de X, red social conocida antiguamente como Twitter, un vídeo en el que se ven a dos robots diferentes participando en el proceso de clasificación de piezas.

Uno de ellos es un robot que opera en una plataforma fija, mientras que el otro es el avanzado robot humanoide del fabricante chino. Ambos se encuentran en una fábrica de coches de Xiaomi.

"Uno de los mayores desafíos para los robots en las fábricas es manipular piezas grandes, irregulares y flexibles de manera confiable durante períodos prolongados", ha comentado Lei Jun en su publicación.

En el vídeo, "sin cortes, se puede apreciar cómo los dos robots de Xiaomi separan y organizan continuamente los paneles laterales de la consola central.

One of the toughest challenges for robots in factories is handling large, irregular, flexible parts reliably over long periods.

Here is an uncut video of Xiaomi's humanoid robot continuously sorting center console side covers on the production line. pic.twitter.com/Uv10XZ5uUF — Lei Jun (@leijun) July 15, 2026

"Aquí hay un vídeo sin cortes del robot humanoide de Xiaomi clasificando continuamente las cubiertas laterales de la consola central en la línea de producción", ha concluido el directivo.

Cabe señalar que la consola central es la estructura del habitáculo que se ubica entre los asientos delanteros (conductor y copiloto) del coche

Esta suele ser el lugar donde se integran los controles de infoentretenimiento, compartimentos de almacenamiento, posavasos y, en muchos casos, los mandos de transmisión.

Por su parte, las cubiertas laterales son los paneles o embellecedores (generalmente de plástico inyectado, forrados o con acabados texturizados) que recubren los lados de esa consola.

Su función es estética y protectora, ocultando el cableado interno y uniendo visualmente la consola con el suelo del vehículo.

Cabe recordar que la compañía china comunicó hace unos meses que un robot humanoide, desplegado en fase de pruebas dentro de su planta automovilística, logró operar de manera autónoma durante tres horas en una línea de ensamblaje de tuercas ubicada en el área de fundición.

El sistema, que habría registrado una tasa de acierto del 90,2 % en una prueba de montaje por pares, está basado en un modelo de inteligencia artificial VLA (Visión-Lenguaje-Acción) con 4.700 millones de parámetros, denominado Xiaomi-Robotics-0, que permite un posicionamiento preciso y ejecuciones correctas.

Según la información disponible, este modelo dota al robot de la capacidad de adaptarse a variaciones en el entorno sin bloquearse ante pequeños cambios, lo que ha llevado a la máquina a superar, en términos generales, las previsiones iniciales de la empresa.