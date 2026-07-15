Llega la oferta de frigorífico de Xiaomi con conexión al móvil que estábamos esperando: cuesta 799 euros

El verano no es solo época de relajarse, también puede ser la oportunidad que tanto tiempo estábamos esperando de renovar la cocina y hacerla más inteligente y conectada con nuestros dispositivos.

El frigorífico inteligente Mijia Refrigerator Cross Door 502L disponible en Xiaomi por 799 euros puede ser una buena oportunidad de dar este salto a la cocina conectada, al haber recibido el primer descuento notable en las Rebajas de verano II 2026 de Xiaomi.

Este electrodoméstico fue lanzado en España en septiembre del 2025, con un precio de 849 euros, por lo que podemos disfrutar de una rebaja de 150 euros; y podemos optar por la opción de pago en cuotas desde 33,29 euros al mes si lo preferimos.

Estamos ante un frigorífico de gran capacidad que destaca por su diseño de cuatro puertas y su integración con el ecosistema de Xiaomi, aunque también se puede conectar con nuestro móvil Android o iPhone.

La capacidad de almacenamiento es uno de los aspectos más importantes de este modelo, alcanzando los 502 litros como indica su nombre, lo que es suficiente para cubrir las necesidades de las familias numerosas.

El espacio interior se ha distribuido de manera eficiente para optimizar la organización de los alimentos. El compartimento principal tiene una capacidad de 297 litros, mientras que la zona del congelador dispone de 176 litros distribuidos en cuatro cajones independientes y dos bandejas de fácil acceso que evitan la mezcla de olores.

Mijia Refrigerator Cross Door 502L Xiaomi Omicrono

Una de las principales innovaciones tecnológicas de este frigorífico es la zona convertible i Fresh, un compartimento especial con una capacidad de 29 litros que permite un control preciso de la temperatura en un rango de entre -1ºC a 5 ºC.

El usuario puede ajustar la temperatura con un solo toque desde los controles frontales o mediante la aplicación móvil, lo que permite adaptar esta zona a funciones específicas como mantener la frescura de la carne y el pescado o mantener bebidas frías.

Pero sin duda alguna, la conectividad es uno de los grandes motivos por los que hacerse con este frigorífico. Desde la app Xiaomi Home, es posible comprobar el estado en tiempo real, ajustar las temperaturas de cada compartimento de manera remota y seleccionar entre tres modos de funcionamiento.

Mijia Refrigerator Cross Door 502L Xiaomi Omicrono

En el modo automático, el compartimento del frigorífico se mantiene a 5 ºC y el congelador, a -18 ºC. El modo Superfrío reduce el frigorífico a 2 ºC durante ocho horas, y el modo Supercongelador reduce el congelador a -24 ºC durante 50 horas.

La app también nos servirá para recibir alertas en caso de que la puerta se haya quedado abierta durante más de dos minutos, evitando gastos eléctricos innecesarios.

Además de con el móvil, podemos controlar el frigorífico desde asistentes virtuales Amazon Alexa y el Asistente de Google, dando órdenes de voz para controlar la temperatura.

Este frigorífico se basa en un sistema de inversor doble, que combina un ventilador y un compresor con tecnología inverter para reducir el consumo energético y minimizar el ruido durante las horas nocturnas.