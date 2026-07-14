Llega a Aldi una nevera portátil ideal para hacer planes en verano y tener cerveza siempre fría: cuesta tan solo 19,99 euros

El verano ya está aquí y con él arranca la temporada oficial de las escapadas a la playa, las largas jornadas en la piscina, los picnics en la montaña y los días de camping. Sin embargo, cualquier plan al aire libre bajo el sol estival tiene un enemigo común: el calor.

Mantener las bebidas a la temperatura perfecta se convierte en un auténtico reto, y no hay nada que desluzca más una buena tarde con amigos que una cerveza caliente. Consciente de esta necesidad, Aldi ha lanzado la solución definitiva para salvar cualquier plan veraniego sin que el bolsillo se resienta.

A partir de este miércoles 15 de julio, llega a los lineales de Aldi en toda España una nevera portátil diseñada específicamente para que la comida y, muy especialmente, la bebida aguanten frescas durante horas.

Se trata del producto estrella de la compañía para esta temporada, y su principal atractivo radica en su inmejorable relación entre calidad y precio: sale a la venta por tan solo 19,99 euros.

Es decir, es un importe muy competitivo para un accesorio que promete convertirse en un básico imprescindible para aquellos que deciden pasar el día fuera de casa.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, esta nevera cuenta con una capacidad de 20 litros, el volumen ideal para almacenar hielo, varios packs de cervezas, refrescos, fruta o esos snacks preparados en casa.

Sus medidas (50 x 33 x 26 centímetros) la hacen lo suficientemente espaciosa para cubrir las necesidades de un grupo, pero manteniendo un formato manejable.

La nueva nevera portátil Crane de Aldi. Aldi Omicrono

Pensando precisamente en la comodidad del usuario a la hora de transportarla por la arena de la playa o los senderos del campo, el diseño incorpora una práctica correa intercambiable.

Como es habitual en las promociones tipo bazar de la cadena, este artículo estará disponible solo hasta agotar existencias, por lo que habrá que darse prisa.

El equipo completo para tus escapadas

Pero la propuesta de la cadena para triunfar en nuestras salidas veraniegas no se limita únicamente a mantener la bebida fría. Para quienes suelen ir muy cargados, Aldi vuelve a traer a sus tiendas su exitoso carro plegable, esta vez con el precio aún más rebajado: solo 39,99 euros.

Este práctico remolque manual ofrece 90 litros de capacidad y soporta hasta 70 kg de carga, siendo la herramienta perfecta para llevar la propia nevera, las sillas plegables, las mochilas o la sombrilla sin esfuerzo físico.

Además, al ser totalmente plegable, apenas ocupa espacio en el maletero del coche.

Por último, como ningún plan está completo sin una buena banda sonora, la oferta se cierra con un mini altavoz Bluetooth por 7,99 euros.

Pese a su tamaño compacto, ofrece hasta ocho horas de autonomía, incorpora tecnología Bluetooth 5.4 y cuenta con resistencia al agua IPX4, lo que lo hace inmune a las salpicaduras de la piscina. Un trío de novedades pensado para exprimir el verano al máximo.