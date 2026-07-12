La herramienta multiusos para llevar siempre encima: esconde 20 utensilios en un cuerpo de titanio ultra resistente

Uno de los grandes inconvenientes de las multiherramientas compactas es que, a pesar de prometer decenas de funciones, sus accesorios suelen ser demasiado pequeños para ser útiles en el mundo real.

Para romper con esta limitación, la firma TiNexus ha desarrollado un dispositivo de uso diario que destaca por su diseño funcional, ligereza y un tamaño similar al de un paquete de chicles, revolucionando la forma en la que realizamos pequeñas reparaciones domésticas o el mantenimiento de bicicletas.

Se trata de una nueva herramienta multiusos para llevar siempre encima que esconde 20 utensilios en un cuerpo de titanio ultra resistente.

El secreto de su ligereza radica en que está fabricada en titanio de grado 5, un material altamente valorado en el sector tecnológico por combinar una enorme resistencia a la corrosión con un peso mínimo.

Mientras que una llave de carraca convencional de tamaño completo suele superar los 60 gramos, este ingenioso dispositivo pesa tan solo 32,1 gramos.

Sus creadores lograron este hito eliminando material del centro de rotación sin comprometer en ningún momento la durabilidad del mecanismo.

Su forma plana, parecida a la de una baraja de cartas, no solo facilita llevarla en cualquier bolsillo, sino que ofrece un agarre ergonómico y cómodo durante su uso.

A nivel técnico, el corazón de este gadget es su mecanismo de trinquete de 72 dientes con un arco de giro de apenas 5 grados.

La mayoría de las herramientas tradicionales requieren un giro de 15 grados para que el siguiente diente engrane, lo que vuelve imposible su uso en lugares estrechos.

Gracias a este arco tan reducido, la herramienta puede operar con total soltura en espacios con tan solo 10 milímetros de holgura.

Además, cuenta con un selector de dirección integrado para cambiar el sentido de giro de forma inmediata y un sistema de almacenamiento magnético con placas plegables de doble cara donde se pueden guardar de forma segura hasta 10 puntas estándar.

Para las tareas que requieren un esfuerzo extra o un mayor alcance, el dispositivo esconde un extensor integrado que desplaza el punto de transferencia de fuerza unos 45 milímetros hacia adelante.

Este extensor funciona mediante un sistema magnético sin botones y se puede configurar en dos posiciones según la necesidad.

El modo 'L' se bloquea en un ángulo de 90 grados respecto al mango para ofrecer la máxima palanca en trabajos duros, mientras que el modo 'I' mantiene el extensor alineado con el eje central para alcanzar zonas profundas.

Para desplegarlo, basta con darle un ligero toque en la palma de la mano, y para guardarlo, los imanes internos lo devuelven automáticamente a su posición.

La multiherramienta TiNexus. Comandi Omicrono

Tanto el accionamiento principal como el de extensión emplean la especificación estándar de un cuarto de pulgada, lo que cubre la inmensa mayoría de los trabajos cotidianos y el montaje de muebles.

Actualmente, el proyecto busca financiación en Kickstarter con una campaña muy exitosa. Los usuarios que apoyen el proyecto pueden adquirir la versión fabricada en aluminio por 119 dólares (unos 110 euros al cambio), cuyo precio posterior en tiendas será de 189 dólares (unos 175 euros).

Por su parte, la variante premium de titanio se puede conseguir en preventa por 199 dólares (alrededor de 184 euros), con un precio final de venta al público estimado en 329 dólares (aproximadamente 304 euros).

Las primeras entregas están programadas para este mismo otoño.