El genial invento para lavar tu coche en tan solo 20 minutos: un cubo portátil que limpia, aspira el agua sucia y encera

Mantener el coche impecable siempre ha sido un dilema entre el engorro de las mangueras, el coste de los túneles automáticos o el remordimiento medioambiental por los cientos de litros de agua desperdiciados.

Un nuevo invento busca erradicar este problema transformando por completo el concepto del detallado automotriz.

Se trata de Linyo H1, un dispositivo portátil bautizado comercialmente como el "lavado de coches en caja" que promete resultados profesionales en solo 20 minutos optimizando los recursos hídricos al extremo.

El dispositivo rompe drásticamente con la estética industrial de las hidrolimpiadoras convencionales al presentarse como un cubo compacto con ruedas de apenas 9 kilogramos de peso, ideal para guardarse en el maletero o en un trastero.

Su gran innovación reside en la integración modular, ya que condensa todo lo necesario para la limpieza interior y exterior en un solo cuerpo.

Esta portabilidad permite lavar el vehículo en la plaza de un garaje comunitario o en exhibiciones, facilitando el trabajo gracias a un chasis robusto sobre el que el usuario puede subirse de pie para alcanzar el techo de la carrocería.

El corazón tecnológico del H1 es su rodillo manual inteligente, que sustituye a las bayetas convencionales que suelen acumular micropartículas y rayar la pintura.

Al deslizarlo, el sistema mezcla agua y detergente de forma interna para inyectar una espuma activa que ablanda la suciedad.

Acto seguido, la esponja y una cuchilla de goma flexible retiran los residuos mediante un mecanismo de succión en circuito cerrado que aspira de inmediato el agua sucia y la redirige a un depósito independiente.

El dato más disruptivo del sistema es que un lavado exterior completo consume únicamente dos litros de agua, suministrados por un pulverizador de alta precisión.

Además, durante el frotado, el rodillo aplica un recubrimiento nanocerámico protector compatible con la mayoría de pinturas y vinilos, que aporta propiedades hidrofóbicas y un brillo profundo.

Para el habitáculo, el motor del cubo se convierte en una potente aspiradora de 16.000 Pascales, capaz de extraer la suciedad incrustada en alfombrillas y tapicerías.

Respecto a su autonomía, la versión inalámbrica incluye una batería de 5.000 mAh válida para dos lavados completos por carga (con una recarga de 2,5 horas), mientras que existe un modelo híbrido para enchufar directamente a la red eléctrica.

El Linyo H1. Linyo Omicrono

Actualmente, Linyo financia el proyecto en Kickstarter, donde ya ha recaudado más de 300.000 dólares (unos 276.000 euros) de 730 patrocinadores.

La versión a batería puede adquirirse por un precio promocional de 349 dólares (aproximadamente 321 euros al cambio), frente a los 499 dólares oficiales futuros (unos 459 euros).

La variante híbrida se sitúa en los 399 dólares (unos 367 euros), estimándose los envíos internacionales con impuestos incluidos para el mes de septiembre.