ALDI va a arrasar con esta nueva lámpara contra los mosquitos que los aspira y atrapa: cuesta solo 12,99 euros

El calor no es el único problema que trae el verano; también es la época preferida de los insectos, especialmente los mosquitos, lo que obliga a buscar alternativas eficientes para mantenernos libres de picaduras.

Una posible solución la tenemos en la nueva lámpara antiinsectos con aspiración que estará disponible en ALDI por 12,99 euros a partir del 11 de julio en las tiendas de la cadena en España.

El problema de muchas de las opciones clásicas es que suelen implicar el uso de insecticidas en aerosol o difusores de productos químicos que llenan el ambiente de sustancias tóxicas para estos bichos.

Por eso, cada vez más gente está buscando alternativas más limpias e igualmente eficientes para vencer a los mosquitos, y este gadget lanzado por ALDI encaja perfectamente con esta idea.

En vez de usar productos químicos, este dispositivo se basa en un concepto completamente mecánico y libre de componentes tóxicos, atrayendo a los mosquitos y atrapándolos para que no puedan hacer daño.

Al igual que otras lámparas similares, este modelo también emite luz ultravioleta en una onda específica que atrae a los insectos voladores hacia el núcleo de la estructura en vez de a nuestros cuerpos.

Lo interesante es que, una vez que el mosquito se acerca a la luz, entra en acción la segunda fase del sistema, consistente en un ventilador integrado que genera un flujo de aire constante hacia el interior del dispositivo.

La nueva lámpara contra insectos de ALDI ALDI Omicrono

Esta corriente de aire es capaz de atrapar los mosquitos que vuelan cerca y retenerlos en un compartimento especial situado en la zona inferior del aparato, donde quedan atrapados sin posibilidad de escapar y donde morirán de manera inevitable.

Aunque pueda parecer una trampa complicada, en realidad es una gran solución para entornos familiares en los que el uso de productos químicos sea desaconsejable, ya que elimina completamente el riesgo de intoxicación accidental.

Por lo tanto, es una alternativa más que adecuada para la habitación de los niños o en las zonas transitadas por mascotas, que son quienes son más sensibles a los pesticidas convencionales que se encuentran en líquidos o pastillas.

Pese al uso de un ventilador, el fabricante asegura que es silencioso, por lo que no debería molestarnos incluso si lo dejamos puesto toda la noche.

Esta lámpara se vende en dos configuraciones diferentes, que funcionan igual pero tienen un diseño propio. Uno de los modelos es redondeado y el otro es ovalado, pero aparte de eso son idénticos en especificaciones.