El invento para tener cerveza fría siempre en cualquier parte: una nevera portátil con capacidad para 62 latas

Salir de acampada, ir de ruta todoterreno o simplemente disfrutar de un día de playa siempre plantea el mismo dilema logístico: cómo acceder a la bebida fría si el maletero del coche está lleno hasta el techo o si las cajas de almacenamiento bloquean la parte superior.

Hasta ahora, la única solución real para no tener que vaciar el coche cada vez que se quería un refresco pasaba por comprar carísimos rieles deslizantes.

Sin embargo, la firma Iceco acaba de dar un vuelco total al sector con su nuevo modelo VL45 Plus, una nevera portátil de triple acceso que resuelve este problema de forma brillante y permite alcanzar lo que necesitas en un abrir y cerrar de ojos.

Las neveras portátiles tradicionales tipo arcón suelen tener una única tapa superior que se vuelve inaccesible si el techo del coche queda muy cerca o si hay equipaje encima. El Iceco VL45 Plus rompe con esta limitación gracias a un ingenioso sistema multiacceso.

Además de contar con una tapa bidireccional clásica que se puede abrir tanto por delante como por detrás, el dispositivo incorpora una trampilla abatible en su panel lateral más estrecho. Este diseño está pensado específicamente para colocarse a lo largo del maletero, quedando la trampilla justo enfrente del portón trasero.

Al abatir este panel lateral, la cesta interior se desliza suavemente hacia fuera, permitiendo coger cualquier lata o botella en cuestión de milisegundos sin necesidad de mover la nevera de su sitio ni tener que subirse a la caja del vehículo a rebuscar.

Cualquier experto en tecnología sabe que añadir más puertas o aberturas a una nevera multiplica el riesgo de sufrir fugas de aire frío a través de las juntas.

Para mitigar este problema y mantener una alta eficiencia energética, el fabricante ha implementado una combinación de paneles con aislamiento al vacío y paredes con un grosor reforzado de 7 centímetros.

Esta estructura está diseñada para frenar el intercambio de calor con el exterior de forma mucho más eficaz que las espumas convencionales, manteniendo la temperatura interna estable incluso en entornos cálidos y bajo el sol directo del verano.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, la VL45 Plus ofrece una capacidad real de 42 litros, lo que equivale a espacio suficiente para unas 62 latas individuales de 355 ml, contando además con la altura necesaria para albergar botellas de vino o refrescos de dos litros en posición vertical.

En su interior esconde un compresor de la reputada firma alemana Secop, capaz de ofrecer un rango de enfriamiento que va desde los 10 °C hasta una congelación real de -18 °C, todo ello con un funcionamiento sumamente silencioso que apenas supera los 33 decibelios.

Para coronar el conjunto, el dispositivo estrena de forma opcional una batería independiente y magnética de 17.400 mAh con un peso de 1,7 kilos.

Este módulo se adhiere magnéticamente a la carcasa metálica de la nevera y otorga hasta ocho horas de autonomía, lo que la convierte en el accesorio ideal para llevarse las bebidas lejos del vehículo base sin temor a descargar la batería principal del coche.

El frigorífico, que cuenta también con luces LED interiores, asas de transporte de alta resistencia y conectividad Bluetooth para controlarse desde una aplicación móvil, ha arrasado en su campaña de Kickstarter.

Los precios de lanzamiento parten de los 639 dólares (unos 585 euros al cambio aproximado) para el modelo base, y alcanzan los 749 dólares (aproximadamente 686 euros) si se incluye el kit con la batería magnética externa.