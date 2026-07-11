La genial cámara de 25 euros que recupera la manera original de hacer fotografías gracias a su pantalla transparente

La fotografía ha dejado de ser hobby de unos pocos para convertirse en algo extremadamente común gracias a las cámaras integradas en los smartphones que todo el mundo lleva consigo. Pero por el camino, puede que hayamos perdido algo.

En concreto, puede que estemos dependiendo demasiado de las pantallas de los móviles para que nos cuenten exactamente cómo va a ser la fotografía que estamos tomando; y con eso en mente, el último producto de Godox tiene mucho sentido.

El fabricante de equipamiento fotográfico ha sorprendido con la presentación de la Godox C100, una cámara digital que no tiene pantalla; o mejor dicho, tiene una pantalla semitransparente que permite ver exactamente lo que estamos fotografiando.

A simple vista, la C100 nos recuerda a los iPods con pantalla, pero si nos fijamos, el panel es semitransparente, dejando pasar el 50% de la luz, lo que permite mostrar la interfaz de la cámara y lo que está detrás, al mismo tiempo.

De esta manera, podemos ver información importante como la batería que le queda a la cámara, el modo en el que estamos, la configuración de exposición y guías para encuadrar la fotografía.

Godox C100 Godox Omicrono

Así es como Godox afirma haber obtenido una experiencia muy parecida a las cámaras de siempre, que tienen un visor integrado que permite ajustar y encuadrar la foto a nuestro gusto.

La C100 es sorprendentemente completa teniendo en cuenta su simplicidad. Puede tomar fotografías en cuatro relaciones de aspecto diferentes, 16:9, 4:3, 3:2 y 1:1, y puede capturar vídeo, aunque la resolución no se ha hecho pública aún.

Godox C100 Godox Omicrono

La función más llamativa de la C100 es que puede ser usada como medidor de luz, para conocer al momento el brillo de la escena que vamos a fotografiar. De hecho, Godox promociona la C100 como un accesorio para fotógrafos que aún estén usando cámaras de film por este motivo.

La conexión USB-C de la cámara, además de para recargar su batería que dura 1,5 horas grabando vídeo, también sirve para conectar el dispositivo a nuestro smartphone y recuperar las fotos de la memoria, y así no tener que sacar la tarjeta de memoria microSD (es compatible con modelos de hasta 128 GB).

La Godox C100 no va a sustituir a la cámara de nuestro smartphone, pero tampoco lo pretende. El fabricante lo presenta más como un compañero de viaje, que nos permite tomar fotografías al instante y a continuación, usar nuestra cámara o smartphone para obtener la mejor toma.

La Godox C100 tiene un precio en China de 199 yuanes, que son algo más de 25 euros al cambio actual. Por el momento, no se ha confirmado su lanzamiento en España, aunque debería estar disponible en tiendas de importación.