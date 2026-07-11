Después de revolucionar la reparación de móviles, iFixit va a por los electrodomésticos

Ahora que el derecho a reparar se está expandiendo por todo el mundo, con nuevas leyes como la que obliga a los fabricantes a permitir el cambio de batería de sus dispositivos, viene bien recordar el papel que ha tenido iFixit en todo esto.

No en vano, iFixit fue una de las primeras páginas web dedicadas en exclusiva a analizar el nivel de reparabilidad de los nuevos smartphones, expandiéndose con el tiempo a más tipos de dispositivo e incluso ofreciendo sus propias herramientas para repararlos en casa.

Ahora, iFixit ha presentado el Megalodon Driver Kit por 34,95 euros, con el que la compañía de nuevo se expande, esta vez al sector de los electrodomésticos, mobiliario del hogar y básicamente cualquier producto que necesitemos abrir.

El kit es un juego de destornilladores con cabezas diseñadas específicamente para abrir aparatos electrónicos que tengamos en casa, y para los que el kit de la compañía diseñado para smartphones y tablets no sea suficiente.

De esta manera, iFixit quiere que sea más fácil que nunca arreglar electrodomésticos comunes como lavavajillas, aspiradoras, cafeteras, y más, además de ayudar en el ensamblaje de muebles modulares de diversos fabricantes.

En iFixit sostienen que el uso de estas herramientas ayuda a reducir los residuos electrónicos y evita gastos innecesarios en contratar un servicio técnico que nos ayude o que sustituya por completo aparatos a los que aún les queda vida útil.

La pieza central es un nuevo mango de aluminio anodizado que incorpora un mecanismo llamado Swivel Grip Cap, que permite que el destornillador gire libremente cuando mantenemos la tapa en su sitio para quitar tornillos más rápidamente.

iFixit Megalodon Driver Kit iFixit Omicrono

La innovación se encuentra en que si necesitamos más fuerza de torsión para apretar tornillos, podemos bloquear el mecanismo por completo simplemente presionando hacia abajo.

De esta manera, no dependemos de un mecanismo concreto para cambiar entre los dos modos, lo que debería hacer el proceso más intuitivo, especialmente para usuarios que no acostumbran a este tipo de tareas.

El repertorio de puntas se compone de un total de 16 accesorios seleccionados a partir de los patrones reales usados más habitualmente en productos del hogar, incluyendo puntas Philips de tamaños 0,1 y 2, un destornillador plano de 6 milímetros, puntas de seguridad Torx desde la TR10 hasta la TR25, variantes hexagonales que van desde los 4 milímetros a un octavo de pulgada, y puntas cuadradas de los números 1 y 2.

Además se añaden accesorios que son más útiles para las reparaciones caseras, como un destornillador de tuercas de 5/16" y un adaptador de socket de 1/4".

Un detalle muy bueno es que todas las puntas poseen una longitud extendida de dos pulgadas, aproximadamente 5 centímetros, que ayudará a alcanzar aquellos tornillos y pernos ocultos que los fabricantes ponen en zonas profundas y a las que no llegan los destornilladores normales.

El Megalodon Driver Kit puede convertirse en algo tan imprescindible en casa como otros kits de destornillador de la compañía. Estará disponible en Europa a partir del próximo mes de agosto.