El invento de Estrella Galicia para ver el partido de España en casa como si estuvieses en el bar: Huebox, un grifo de cerveza

Hoy es un día grande. La selección española de fútbol se juega el pase a semifinales del Mundial 2026 contra Bélgica en un partido de cuartos de final que promete ser de infarto y que comenzará a las 21:00 hora de España peninsular.

Como es habitual en las grandes citas, millones de aficionados se van a reunir esta tarde en sus casas frente al televisor para empujar al equipo. Y en toda reunión futbolera hay un elemento que nunca falta: una cerveza bien fría.

Para este tipo de ocasiones, Estrella Galicia tiene un gadget que busca cambiar la forma en la que consumimos en el hogar. Se llama Huebox, y es su grifo de cerveza doméstico compacto, que se dio a conocer el año pasado y que se ha vuelto viral de nuevo.

¿Qué es Huebox?

Se trata de un dispensador portátil de uso exclusivo para interiores. Destaca por un diseño elegante que se adapta a cualquier cocina o rincón del salón.

Huebox tiene un precio de 349 euros y es compatible con barriles de tres litros (llamados kegs) tanto de Estrella Galicia como de 1906.

Así es el barril KEG del Huebox Chema Flores Omicrono

Además, estos barriles son totalmente reciclables y están diseñados para que el líquido no entre en contacto con el oxígeno.

Lo más innovador de su tecnología es que cuenta con un sistema que enfría la cerveza entre los 0ºC y los 5ºC sin necesidad de utilizar bombonas de CO2.

Tampoco requiere ningún tipo de mantenimiento ni limpieza del circuito interno.

El dispositivo Huebox es muy sencillo de utilizar, pero tiene sus trucos si quieres usarlo de inmediato para el partido de España.

Huebox de Estrella Galicia. Chema Flores Omicrono

El grifo de cerveza tarda entre 3 y 5 horas en enfriar un barril que está a temperatura ambiente.

El dispensador cuenta con una luz en forma de estrella que cambia de rojo a azul cuando el sistema alcanza la temperatura óptima.

Sin embargo, para no tener que esperar todo ese tiempo antes del pitido inicial, existe un truco clave. La propia marca recomienda meter los barriles en la nevera al menos tres horas antes.

Si instalas el barril ya frío en la máquina, podrás tirarte una caña perfecta y con espuma de bar en cuestión de pocos minutos.

Para ponerlo en marcha, primero debes asegurarte de que el grifo ha estado al menos 8 horas en posición vertical y apagado antes de encenderlo. Nunca debes encenderlo vacío, ya que la bomba de aire podría estropearse.

Los pasos son sencillos: se abre la tapa, se coloca la cánula de plástico incluida y se pasa el tubo por la ranura del grifo.

Después, se encaja el cabezal del barril en la parte inferior, se presiona hacia abajo y se gira en el sentido de las agujas del reloj hasta escuchar un 'clic'.

Y listo, ya puedes disfrutar del partido con una cerveza bien fría junto a amigos y familia.