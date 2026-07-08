Meta estaría probando unas gafas con IA de "superdetección" que pueden capturar cada momento, según un informe

Meta, empresa de Mark Zuckerberg, está sufriendo una serie de polémicas con sus gafas inteligentes, a las que ha añadido límites de uso y un muro de pago flexible. Sin embargo, esto no está impidiendo a la firma trabajar en nuevos modelos.

En ese sentido, desde el Financial Times señalan que Meta se encuentra actualmente probando un prototipo de gafas con inteligencia artificial (IA) de "superdetección" que usarían cámaras y grabaciones de audio para capturar cada momento.

Fuentes familiarizadas con el asunto apuntan a que la empresa de Zuckerberg está desarrollando una nueva línea de gafas inteligentes capaces de capturar audio de forma continua y de tomar fotografías cada pocos segundos.

Después de ello, el usuario podría usar la inteligencia artificial para consultar aquello que vio o escuchó, o para recordar cómo fue su día. Unas gafas de las que por el momento Meta no ha ofrecido información alguna.

Cabe señalar que las gafas han suscitado debates sobre cómo abordar los desafíos en cuanto a la privacidad, ya que hay muchas personas que consideran que este dispositivo es invasivo, aunque el modelo actual de Meta dispone de un LED que se ilumina para avisar cuando se está grabando o tomando fotos.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, usa las gafas Meta Ray-Ban Display. Reuters

En el caso de este nuevo y misterioso modelo, los informes apuntan a que Meta planea no activar el LED cuando las gafas estén usando las funciones de "superdetección", lo que dificultaría a los usuarios saber si les están grabando o no.

Aunque algunas de las fuentes consultadas por el mismo medio aseguran que estos planes todavía podrían cambiar. Incluso indican que las funciones de "superdetección" se podrían activar también en las gafas existentes de Meta mediante una actualización de software.

Esta medida llega después de que Mark Zuckerberg defendiera que las gafas con inteligencia artificial podrían acabar sustituyendo al smartphone como dispositivo principal para acceder a herramientas basadas en IA, como los traductores o los asistentes conversacionales.

En uno de los planteamientos que se manejan, Meta no conservaría las grabaciones originales de audio o vídeo ni las facilitaría a los usuarios, según señalaron varias fuentes.

En su lugar, el sistema extraería metadatos de esos contenidos para enviarlos a sus servidores, donde la inteligencia artificial de la compañía los procesaría, una fórmula que reduciría los riesgos en materia de privacidad.

Paralelamente, la empresa estudia si la información recogida a través de estas gafas y sus funcionalidades podría emplearse para entrenar sus propios modelos de IA.

Preguntado por el mismo medio, Meta ha evitado pronunciarse sobre "prototipos internos", aunque subrayó que su estrategia se basa en incorporar la privacidad desde las primeras fases del diseño.

Asimismo, hizo referencia a Aria, un proyecto de investigación reciente sobre dispositivos portátiles con inteligencia artificial que integra mecanismos de protección de datos para asistir a los usuarios sin necesidad de captar imágenes o vídeos al estilo de las cámaras convencionales, incluyendo herramientas capaces de transformar automáticamente la voz en texto.