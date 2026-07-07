Las gafas inteligentes son un peligro para la privacidad: ahora, hay accesorios que bloquean las cámaras

Las gafas inteligentes han demostrado ser un problema mayor incluso que los peores presagios, con el sector protagonizando ya varios escándalos de privacidad pese al poco tiempo que llevan estos dispositivos en el mercado.

No es de extrañar, por lo tanto, que ya haya algunas compañías que estén intentando distanciarse lo máximo posible de la mala imagen que se han ganado las gafas inteligentes, aportando soluciones propias.

Un buen ejemplo lo tenemos en Solos, el fabricante que esta semana ha presentado sus nuevas gafas inteligentes sin cámara AirGo A6, además de un kit de privacidad para los modelos ya existentes.

En efecto, a diferencia de las Meta Glasses o las futuras gafas de Samsung y Google, las AirGo A6 no tienen cámaras integradas en la montura, por lo que no son capaces de grabar vídeo ni tomar fotografías en cualquier lugar.

Aunque pueda parecer que esto las hace menos recomendables que otros modelos, en realidad en Solos afirman que han conseguido una experiencia muy completa gracias a la integración de inteligencia artificial con ChatGPT y el uso de los micrófonos, que se han mantenido.

De esta manera, las AirGo A6 son compatibles con funciones avanzadas que se ejecutan usando la voz, como traducción en tiempo real, un chat con nuestros contactos, notas de voz, mensajería, calendario, recordatorios, llamadas y reproducción de música.

En vez de esperar a Android XR, la versión del sistema diseñada para gafas inteligentes, Solos ha optado por lo que llama un sistema de código abierto basado en IA que permite la integración con otras apps y la instalación de otros asistentes de IA.

Una de las grandes ventajas de las AirGo A6 respecto a otras gafas inteligentes se encuentra en su volumen y peso, que son muy inferiores. Pesan apenas 19 gramos, por lo que son increíblemente ligeras comparadas con las Meta Glasses que pueden llegar a pesar 60 gramos dependiendo de la versión.

Solos AirGo A6 Solos Omicrono

Además, son compatibles con lentes de prescripción y estarán disponibles en varios estilos que tendrán una mayor libertad en el diseño al no tener que incluir una zona dedicada especialmente para las cámaras.

Las AirGo A6 aún no tienen fecha de lanzamiento ni precio, pero mientras tanto Solos ha lanzado un kit de privacidad para los modelos que ya ofrece, como las AirGo V2 que han sido lanzadas en el mercado global coincidiendo con este anuncio.

Este kit de 39 dólares incluye unas cubiertas de plástico que tapan físicamente las cámaras de las gafas y evitan que puedan ver nada incluso si se encienden por cualquier motivo, eliminando de raíz el problema de la privacidad.

Aunque las cámaras de las gafas inteligentes no suelen ser muy visibles (y de hecho, ese es el motivo por el que son tan peligrosas), la idea es que podamos calmar a la gente con la que nos juntamos, dejando claro que no les estamos grabando.

Además, se incluyen unas patillas transparentes con diversos diseños, que eliminan toda la parte "inteligente" y las convierten en unas gafas convencionales, en caso de que realmente no vayamos a necesitar las funciones de la IA.