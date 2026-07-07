Se esperan colas kilométricas en ALDI para hacerse con su nuevo mini ventilador más barato: cuesta 5,99 euros

Mientras España va encadenando olas de calor, los españoles se preguntan cómo pueden luchar contra las altas temperaturas, preferiblemente sin tener que poner el aire acondicionado a tope y gastar demasiada luz.

La solución puede estar en el nuevo Mini ventilador de mesa de ALDI por apenas 5,99 euros, una de las alternativas más baratas que hemos visto hasta la fecha y que realmente nos podría ayudar a enfriarnos.

De hecho, los expertos aseguran que el uso conjunto del ventilador y el aire acondicionado es lo mejor para ahorrar, ya que estamos moviendo el aire frío y mejorando su eficiencia sin necesidad de bajar la temperatura completamente.

Por lo tanto, una posible solución consiste en reducir la potencia del aire acondicionado y a cambio poner este pequeño ventilador en la mesa para llevar el aire frío a nuestro cuerpo.

Este modelo en concreto ha sido fabricado por Ambiano y funciona con una batería interna que podemos recargar en cualquier momento para poder usarlo en cualquier sitio sin necesidad de tirar cable. El fabricante afirma que tiene una autonomía máxima de 3 horas.

El mini ventilador de ALDI ALDI Omicrono

Funciona de manera muy sencilla, con un único botón que nos permite encender y apagar el ventilador, además de seleccionar entre tres velocidades diferentes dependiendo del respiro que necesitemos. Estará disponible en tres colores: Beige, Negro y Azul.

Además de este modelo, ALDI pone a disposición de sus clientes varios mini ventiladores portátiles recargables con diferentes diseños. Por ejemplo, uno adopta un diseño plegable, con 4 velocidades y una autonomía máxima de 13 horas y que es ideal para llevarlo con nosotros; cuesta 9,99 euros.

Otro modelo destacable cuenta con un trípode flexible, lo que nos permite colocarlo exactamente como queremos para que la corriente de aire nos impacte justo como lo necesitamos, en vez de depender de un ángulo concreto como otros modelos.

El mini ventilador con trípode de ALDI ALDI Omicrono

Este modelo con trípode además puede girar 360 grados, por lo que en cualquier momento podemos cambiar la dirección de la corriente de aire. Cuenta con 3 velocidades y ofrece hasta 6 horas de funcionamiento continuo. También cuesta 9,99 euros gracias a una rebaja del 16% respecto al precio habitual.

Por último, ALDI también va a lanzar un ventilador esférico que se encuentra en una gama más superior, con más prestaciones y más recomendable si buscamos algo más completo y capaz de luchar contra el calor.

El ventilador esférico de ALDI ALDI Omicrono

Este modelo cuenta con 8 velocidades y 3 modos de funcionamiento, giro automático horizontal y vertical, temporizador de 1 a 8 horas e incluso un mando a distancia, por lo que podemos ajustarlo como queramos a lo largo del día. Cuesta 39,99 euros.

Todos estos ventiladores se pondrán a la venta en ALDI el próximo 11 de julio, pero un detalle importante es que sólo estarán disponibles hasta fin de existencias, por lo que debemos darnos prisa si nos interesa alguno.