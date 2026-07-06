Colas kilométricas en Lidl para hacerse con su enfriador de aire que está arrasando en España: cuesta tan solo 12,99 euros

Lidl continúa lanzando chollos interesantes en electrónica, que se acaban convirtiendo en todo un éxito. Tras su aire acondicionado barato o su invento para enfriar cervezas, el supermercado sorprende con un enfriador de aire que está arrasando en España.

Fabricado por la marca Tronic, se trata de un enfriador de aire de mesa que cuesta tan solo 12,99 euros. Un producto recomendado por el 80 % de los clientes de Lidl y que ya se ha agotado en su tienda online, aunque a partir del 10 de julio se podrá dar con uno en los establecimientos físicos de la firma.

Este dispositivo, además, destaca por ser uno de los productos mejor valorados por los usuarios, quienes le han otorgado una puntuación media de 4,2 estrellas de 5 posibles. "Es un buen producto por un buen precio", señala uno de los clientes.

El secreto del rotundo éxito de este pequeño electrodoméstico reside en su diseño sumamente compacto y funcional, idóneo para cualquier rincón del hogar u oficina. Con unas dimensiones contenidas de aproximadamente 17 centímetros por lado y una potencia económica de 10 vatios, el aparato se presenta como el aliado perfecto para colocar sobre el escritorio o la mesita de noche.

Para facilitar su puesta en marcha en cualquier situación, los fabricantes incluyen un adaptador de red con conexión USB-C y un cable de un metro de longitud, lo que flexibiliza su ubicación espacial sin depender de un enchufe tradicional cercano.

El enfriador de aire de mesa de Lidl. Lidl Omicrono

En el plano meramente técnico, el dispositivo destaca por su notable capacidad para enfriar y humidificar el ambiente utilizando únicamente agua pura, un proceso totalmente ecológico y natural que prescinde por completo de aditivos químicos.

El usuario tan solo debe rellenar de forma sencilla su depósito integrado de 700 mililitros para disfrutar de una brisa fresca, regulable a través de sus tres niveles de velocidad del aire.

Con el tanque completamente lleno, la autonomía del modelo alcanza hasta las 7 horas de funcionamiento continuo, cubriendo gran parte de la jornada de trabajo o asegurando un descanso nocturno sin molestas interrupciones.

Más allá de su rendimiento térmico, la propuesta de Tronic incorpora iluminación ambiental basada en tecnología LED para transformar cualquier habitación.

Esta luz decorativa es regulable en tres niveles de intensidad y ofrece una variada paleta de siete colores diferentes, contando además con la opción de activar un modo de cambio automático.

Pensando en la movilidad cotidiana, el equipo dispone de una práctica asa de transporte superior que simplifica su traslado diario. Ante la llegada inminente de los días más calurosos del verano, la enorme expectación generada por este producto augura largas colas de compradores en las tiendas físicas para hacerse con uno.