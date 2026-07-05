El genial timbre barato para casa que no necesita pilas ni cables: funciona con el toque y cuesta menos de 30 euros

Incluso algo tan sencillo como instalar un timbre en nuestro hogar tiene sus complicaciones; por ejemplo, encontrar una fuente de energía para hacerlo funcionar. La mayoría de modelos necesitan electricidad para funcionar, y eso no siempre está disponible, como por ejemplo, en zonas exteriores alejadas de la casa.

Esto significa que, normalmente, tenemos dos opciones. O bien encontramos una manera de tirar un cable para conectar el timbre a la red eléctrica, o bien optamos por un modelo con pila que tenemos que cambiar cada cierto tiempo, o batería que tenemos que recargar, a riesgo de que un día nos llamen y no nos enteremos.

Por eso, puede que la nueva gama de timbres cinéticos de Thomson nos interese, porque funcionan sin necesidad de una fuente de electricidad, sino con la propia energía que se produce al pulsarlos.

Se trata de la nueva gama Kinetic, compuesta por timbres inalámbricos diseñados para funcionar de manera autónoma y sin mantenimiento. Esta tecnología consta de dos piezas. Por una parte, el timbre exterior que usa tecnología cinética; cuando pulsamos el botón, se genera un poco de energía mecánica; no es mucha, pero es suficiente para transformarla en una señal inalámbrica.

La segunda parte es el receptor que obtiene esa señal inalámbrica y que es la pieza que realmente cumple las funciones tradicionales de un timbre y la que emite el sonido que nos avisa de que hay alguien en la puerta.

Este receptor se instala dentro de la vivienda, en un enchufe libre, por lo que no es necesario tirar cable ni realizar ningún tipo de modificación en la vivienda, ya que la comunicación entre ambas partes es inalámbrica.

Receptor del Thomson Kinetic Halo Recharge Thomson Omicrono

De esta manera, podemos instalar el pulsador en cualquier superficie exterior, ya sea el marco de la puerta, un portón o un pilar, sin preocuparnos por la posición o el material en el que vayamos a instalarlo, y olvidándonos por completo de cambiar pilas o recargar baterías.

La gama Kinetic se compone de tres opciones diferentes para adaptarse a las necesidades de cada hogar. El modelo de entrada es el Thomson Kinetic Mini, por 29,90 euros, y destaca por su diseño compacto y facilidad de uso. El receptor de este modelo Mini tiene forma de un enchufe tradicional que se conecta de manera directa a cualquier toma de corriente o regleta, sin obstrucciones ni molestias.

Tiene un alcance máximo de 100 metros respecto al pulsador exterior y tiene siete melodías diferentes para el sonido del timbre, además de cuatro niveles de volumen. O bien podemos activar el aviso luminoso para saber que están llamando sin molestar a nadie durmiendo o para no interrumpir reuniones de trabajo en remoto.

Para viviendas de mayor tamaño o si queremos más funciones, tenemos el Thomson Kinetic Halo Recharge por 39,90 euros. Este modelo amplía el rango de la cobertura inalámbrica hasta 150 metros de distancia al pulsador.

El diseño del receptor cambia, con un acabado en tejido gris que hace que destaque menos en el hogar, además de contar con un puerto USB-C que sirve para recargar nuestros dispositivos con una potencia de 18 W, por lo que no perderemos el uso del enchufe.

Receptor del Thomson Kinectic Halo Battery Thomson Omicrono

Por último, el Thomson Kinetic Halo Battery por 39,90 euros está pensado para ofrecer la máxima flexibilidad en la instalación, ya que el receptor no necesita de un enchufe libre gracias a su batería interna.

Por lo tanto, podemos instalar tanto el pulsador como el receptor en cualquier parte sin necesidad de tener un enchufe cerca dentro de casa, y eso abre muchas posibilidades; por ejemplo, podemos llevarnos el receptor a otra habitación o al jardín si estamos esperando a alguien y queremos asegurarnos de escuchar el timbre.

La recarga se realiza como un smartphone, con su conexión USB-C integrada, y Thomson promete una autonomía de varios meses de duración por cada carga.