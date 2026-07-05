El genial invento para tener las manos frías: hace que notes un 60% más frío y reduce la fatiga de los entrenamientos

Ahora que la mayoría de los españoles está luchando contra el calor, viene bien recordar que el aire acondicionado no es la única manera de reducir la temperatura corporal; de hecho, en muchos casos no es la solución más adecuada.

Por ejemplo, mucha gente ya sabe que nuestras manos son uno de los puntos de intercambio de calor más eficientes del cuerpo; es algo que podemos notar metiendo las manos en agua fría o sosteniendo una botella de agua fría.

Pero ¿y si pudiéramos tener algo más eficiente y especialmente diseñado para enfriar las manos? Eso es lo que han pensado en Therabody, que es más conocida por sus dispositivos de masaje pero que ahora se ha metido en el sector de la climatización corporal.

Su dispositivo se llama CryoTherm Palm, y se centra en la termorregulación mediante el enfriamiento de las palmas de las manos. Es un sistema portátil e inalámbrico con dos superficies de contacto en las que tenemos que poner las manos para enfriarlas.

Las palmas de las manos albergan una vasta red de vasos sanguíneos que facilitan la pérdida de calor; y de la misma manera, eso significa que su enfriamiento es más eficiente para bajar la temperatura corporal, como si fuesen una 'puerta' a nuestro cuerpo.

Pero este aparato hace mucho más que enfriar, lo hace de manera precisa para evitar la vasoconstricción que suele ocurrir al aplicar el frío extremo de una bolsa de hielo, por ejemplo, permitiendo que la sangre refrescada regrese al aparato circulatorio del cuerpo.

CryoTherm Palm Therabody Omicrono

Therabody ha realizado estudios científicos que demuestran el potencial de esta tecnología. En una colaboración con atletas en la Universidad del Sur de California, se registró un incremento del 28% en el volumen total de trabajo acumulado.

Los participantes lograron realizar un 58% más de repeticiones en la última serie del entrenamiento, y en las pruebas de velocidad enfocadas en esfuerzos máximos repetidos, mantuvieron una velocidad de sprint un 4,7% superior en comparación con el grupo que no usó el dispositivo.

Durante estas sesiones, los deportistas reportaron una percepción de frescura térmica un 60% mayor y una fatiga por calor significativamente menor durante entrenamientos de sprint repetidos.

Efecto del CryoTherm Palm en las manos Therabody Omicrono

Aparte de ser capaz de mantener un rango de temperatura constante durante todo el tratamiento, sin usar agua ni hielo, el CryoTherm Palm cuenta con funciones de terapia de frío localizada, terapia de calor y terapia de contraste combinando ambas temperaturas.

La memoria interna permite recuperar los últimos ajustes y tiene una autonomía de 120 minutos de uso continuo, con un sistema de carga mediante conexión USB-C.

Este dispositivo ya se está usando en la alta competición. La selección nacional de Inglaterra, por ejemplo, ya ha adoptado esta tecnología en sus entrenamientos y protocolos de recuperación rápida desde el banquillo en los partidos.

El CryoTherm Palm estará disponible en España por 399 euros a partir de otoño de 2026, y está dirigido tanto a profesionales como a aficionados que busquen optimizar su rendimiento.