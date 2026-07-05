Dreame lanza Chrona, su primera máscara de terapia de luz 3D que permite realizarse tratamientos faciales en casa

El mercado de los dispositivos de belleza domésticos sigue al alza, impulsado por consumidores que demandan soluciones no invasivas y respaldadas por la ciencia.

En este escenario, Dreame, referente en el sector del hogar inteligente y conocido por sus aspiradoras, da un giro estratégico al expandir su cartera hacia el cuidado personal con el lanzamiento de Dreame Chrona, su primera máscara de terapia de luz 3D.

El núcleo de Chrona es su avanzado sistema de fototerapia de alta eficacia, diseñado con una fuente de luz colaborativa de cuatro capas.

Para adaptarse a las necesidades de cada piel —afectada a menudo por factores como el estrés, las pantallas o la falta de sueño—, el dispositivo incorpora un sistema de 4+1 modos especializados de tratamiento que pueden utilizarse de forma independiente o combinada.

Entre sus funciones destaca el modo Rejuvenecimiento (luz roja de 630 nm e infrarrojo cercano de 850 nm) para estimular el colágeno y reducir líneas de expresión.

Para combatir brotes e inflamación, el modo Calma utiliza luz azul (465 nm), mientras que el modo Equilibrio recurre a la luz verde (530 nm) para aliviar pieles estresadas y rojeces.

Por último, el modo Luminosidad aplica luz amarilla (590 nm) contra la hiperpigmentación, complementados todos por un modo Restauración que ejecuta secuencias inteligentes para una regeneración multinivel integral.

La máscara de terapia de luz 3D Dreame Chrona. Dreame Omicrono

A diferencia de otras opciones del mercado, Chrona destaca por su ingeniería. Integra 70 perlas LED con tecnología Quad-Chip, lo que equivale a 280 chips independientes de grado médico.

Esto le otorga una potencia de irradiación líder en su categoría, con una densidad de energía de entre 35 y 45 mW/cm² que garantiza una penetración profunda.

Además, incorpora una cámara de luz 3D patentada: gracias a su diseño ergonómico, mantiene los diodos a un centímetro del rostro, distribuyendo la energía de forma homogénea y segura.

La comodidad ha sido otra prioridad. Fabricada con silicona líquida médica ultrafina y adaptable, cuenta con ventanas oculares integradas que protegen la vista y permiten al usuario mantener la visibilidad durante la sesión de 10 minutos.

Asimismo, su controlador inalámbrico con batería de 2.000 mAh ofrece total libertad de movimiento y hasta 90 minutos de autonomía mediante carga USB-C.

Concebida también como un aliado esencial para la recuperación post-solar frente a los estragos del verano —como la radiación UV, el cloro o el calor—, la máscara es apta para todo tipo de pieles y cuenta con un formato plegable idóneo para viajes.

Dreame Chrona ya está disponible por un precio de 349 euros.