El invento para tu almohada que promete terminar con las noches de insomnio y las discusiones con tu pareja

En España cada vez más personas buscan ayuda para conciliar el sueño sin perturbar el descanso de sus parejas. El uso de auriculares tradicionales durante la noche suele resultar incómodo y puede causar molestias físicas en los oídos, salvo que usemos unos diseñados para ello.

Para solucionar este inconveniente ha surgido un dispositivo diseñado específicamente para colocarse debajo de la almohada. Este sistema utiliza una tecnología de transmisión sonora que envía vibraciones directamente al oído interno.

Al evitar el paso por el tímpano el usuario experimenta una sensación auditiva completamente nítida y focalizada. El gran beneficio de esta propuesta es que el sonido se mantiene encapsulado exclusivamente en la zona de descanso.

Cualquier persona que duerma al lado no percibirá absolutamente ningún ruido molesto proveniente de la cama. La privacidad acústica se convierte así en una de las mayores ventajas de este nuevo lanzamiento. Se trata del Peace Duo, de la empresa Jambee, con un precio que empieza en los 53,95 euros.

El modelo consta de dos unidades independientes que permiten una distribución simétrica del sonido estéreo. Esta separación de los altavoces mejora notablemente la percepción espacial de la música o los podcasts preferidos.

Los creadores han pensado minuciosamente en las necesidades de quienes duermen de lado habitualmente. Al no requerir bandas sujetadoras ni elementos intraurales el confort durante la noche está totalmente garantizado.

La conectividad es otro factor clave en este aparato gracias a su doble opción de funcionamiento integrado. Dispone de una conexión inalámbrica mediante Bluetooth para sincronizarse de forma rápida con el teléfono móvil.

Interior del altavoz Jabees Omicrono

También incluye una ranura para tarjetas Micro SD que permite reproducir archivos de audio almacenados directamente. Esta alternativa es ideal para aquellos usuarios que prefieren mantener el teléfono alejado del dormitorio.

De fábrica el dispositivo incorpora una tarjeta con cuatro horas de paisajes sonoros relajantes preinstalados. Entre las opciones disponibles se encuentran sonidos de lluvia suave, olas del mar y viento sutil.

Posición bajo la almohada Jabees Omicrono

Estas pistas de audio han sido optimizadas para inducir un estado de relajación profunda de manera natural. El aparato cuenta además con un sistema de encendido y apagado de carácter magnético muy intuitivo.

Basta con separar las piezas para activar el funcionamiento o unirlas para suspenderlo de forma inmediata. Esta característica facilita su manejo en condiciones de total oscuridad sin necesidad de buscar botones pequeños.

Carcasas intercambiables y personalizables Jabees Omicrono

Para evitar que el sonido se reproduzca indefinidamente se han incluido varios temporizadores de apagado automático. El usuario puede configurar el límite en intervalos de 30 minutos, 1 hora o 2 horas.

La autonomía de la batería alcanza las 10 horas de reproducción continua con una sola carga completa. Esto equivale a más de una semana de uso si se utiliza durante una hora cada noche.

El diseño exterior es compacto y sumamente ligero lo que facilita su transporte en cualquier maleta de viaje. Los componentes internos cuentan con protecciones térmicas especiales para asegurar que el equipo no sufra calentamientos.

La compatibilidad con almohadas blandas o de densidad media garantiza la correcta propagación de las ondas sonoras emitidas. Además, es personalizable gracias a unas placas externas magnéticas.