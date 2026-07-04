Estos cascos inalámbricos rompen el mercado: compiten contra los Sony con cancelación de ruido híbrida por 50 euros

Si buscamos unos buenos cascos, una marca reconocida como Sony nunca nos va a decepcionar; pero si nos atrevemos a mirar más allá, deberíamos saber que hay marcas que están ganando terreno en el sector con precios más bajos y una buena calidad de sonido.

FiiO es una de esas marcas. En muy poco tiempo, la firma asiática se ha convertido en una de las favoritas de los audiófilos por sus auriculares y DACs con una excepcional relación calidad/precio. Y su nuevo modelo, los EH13, va directamente a por Sony.

No en vano, los FiiO EH13 son unos auriculares de diadema inalámbricos que presumen de una gran cantidad de tecnología que normalmente está reservada a modelos de gama media o alta, como la cancelación de ruido híbrida, pero lo consigue con un absurdo precio de 49,99 euros en España.

Los EH13 están basados en sendos drivers dinámicos de 40 mm que prometen un sonido claro, equilibrado y lleno de detalles; a eso hay que sumar el diafragma compuesto que ha sido recubierto con una capa de zafiro.

La elección de este material rígido permite reducir la distorsión del sonido en un 30% y una mejora en las altas frecuencias; por lo tanto, los usuarios de otros modelos de la marca pueden esperar un equilibrio semejante entre graves profundos y agudos y un sonido nítido.

Pero incluso los mejores auriculares fallan si la calidad de la conexión es pobre y obliga a reproducir el sonido en baja calidad. Por eso, es importante que FiiO ha conseguido compatibilidad con el códec LDAC de Sony, que usa Bluetooth para alcanzar una tasa de transferencia de datos de 990 kb por segundo, triplicando la tasa de otros formatos como SBC o AAC.

Aunque LDAC es usado por muchas marcas, incluyendo la propia Sony, es raro verlo en un modelo tan barato como este, gracias a lo cual ha recibido las certificaciones de sonido de alta resolución Hi-Res Audio y Hi-Res Audio Wireless.

FiiO EH13 FiiO Omicrono

Pero sin duda alguna, el motivo por el que los EH13 pueden convencernos es por la inclusión de un sistema híbrido de cancelación activa de ruido. Con una configuración de doble micrófono para capturar el sonido del entorno y contrarrestarlo, son capaces de reducir el ruido ambiental en hasta 42 decibelios.

Podemos configurar el funcionamiento de la cancelación de ruido y cambiar el sonido desde la app FiiO Control, ajustando los niveles de aislamiento y la ecualización.

Para las llamadas de voz, cuentan con 5 micrófonos integrados equipados con algoritmos de cancelación de ruido ambiental que aíslan la voz del entorno.

La batería es otro punto fuerte de los EH13, con el fabricante prometiendo nada menos que 75 horas de reproducción continua; una cifra que baja a las 45 horas de uso en caso de que activemos la cancelación de ruido. La recarga dura aproximadamente 2 horas por USB-C.

Además de con la conexión inalámbrica Bluetooth 6.0 con nuestro smartphone o portátil, también podemos usarlos con cable gracias a la entrada de 3,5 mm que permite seguir escuchando música incluso si la batería se ha agotado por completo.

Los FiiO EH13 tienen un peso de 278 gramos y un diseño que no es tan llamativo ni rompedor como otros modelos de la marca, pero es un precio barato de pagar a cambio de la cantidad de tecnología que tienen.