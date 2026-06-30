Lidl arrasa en España con su nuevo chollo por menos de 11 euros: un atornillador inalámbrico con gran potencia

En Lidl se pueden encontrar diferentes chollos de electrónica a diario. Si el supermercado recientemente sorprendió con un mini ventilador barato o un robot que aspira y friega, su último chollo se está convirtiendo todo un éxito en España: un atornillador inalámbrico que cuesta menos de 11 euros.

Fabricado por la marca Parkside, este atornillador recargable de 4 V está arrasando debido a su precio de 10,99 euros, lo que le convierte en todo un chollo. Un producto que está disponible tanto en la tienda online de Lidl como en sus establecimientos físicos.

El atornillador recargable destaca, además, por ser uno de los productos mejor valorados por los usuarios, quienes le han otorgado una puntuación media de 4,7 estrellas de 5 posibles.

"Es pequeño, manejable y tiene mucha fuerza; y trae muchos accesorios", señala uno de los clientes de Lidl.

Este modelo de Parkside esconde unas especificaciones técnicas que difícilmente se encuentran en este rango de precios. El gran secreto de su versatilidad radica en un diseño sumamente ingenioso.

El atornillador recargable 4V de Lidl. Lidl Omicrono

Con un peso de apenas 600 gramos, este dispositivo está construido combinando plástico resistente y acero, garantizando así una enorme durabilidad sin sacrificar nunca la comodidad del usuario.

Además, su ergonomía está pensada al milímetro: incluye un equipamiento 'Softgrip' totalmente antideslizante y permite modificar su estructura física, pudiendo utilizarse tanto en la clásica posición de empuñadura de pistola como en una posición de barra recta para llegar a esos rincones más inaccesibles del hogar.

A nivel de rendimiento puro, tampoco se queda atrás frente a competidores más caros. Está equipado con una solvente batería de iones de litio de 4 V y 1500 mAh, otorgando una excelente autonomía para las tareas del hogar.

Cuando necesite energía, el proceso de recarga resulta tan sencillo como cargar un teléfono móvil actual, gracias a la incorporación de un moderno puerto USB-C y su cable de metro y medio incluido.

En cuanto a potencia, el motor alcanza una velocidad en vacío de 200 revoluciones por minuto y un par máximo de 10 Nm con dos niveles, una fuerza más que suficiente para el montaje rutinario de muebles o pequeñas reparaciones.

Para facilitar el trabajo manual, integra una luz LED que ilumina el área de atornillado, además de indicadores LED muy prácticos que muestran el estado de la batería y la dirección del giro (derecha o izquierda).

Por último, el paquete justifica su éxito de ventas ofreciendo una experiencia completa. Se presenta organizado en un resistente maletín de transporte que incluye un juego con 26 puntas, portapuntas y una extensión.