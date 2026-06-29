Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con su mini ventilador más barato: cuesta tan solo 12,99 euros

En Lidl se pueden encontrar una variedad de productos que van más allá de la comida, por ejemplo, de electrónica. De hecho, la firma acostumbra a lanzar interesantes chollos, como un aire acondicionado o un nuevo mini ventilador barato.

Se trata de un mini ventilador de alta velocidad fabricado por la marca Tronic que se puede conseguir en color blanco o negro y por tan sólo 12,99 euros.

Un dispositivo que cuenta con una buena valoración por parte de los usuarios de Lidl y del que se esperan colas kilométricas para hacerse con uno de ellos, y más siendo una alternativa barata para hacer frente a la ola de calor que azota a España.

En cuanto a la hoja de especificaciones, el mini ventilador es un producto muy completo. Tiene apenas un peso aproximado de 160 gramos y un tamaño compacto (un diámetro de 6 cm) para llevarlo cómodamente en la mochila.

También dispone de un nivel de velocidad continuo de 1 a 100, funciona con una batería (Li-Ion, 3,7 V, 3600 mAh) y con un botón que sirve tanto para encenderlo como para apagarlo, además de para regular la velocidad.

El mini ventilador de Lidl. Lidl Omicrono

Además de las características ya mencionadas, este gadget destaca especialmente por su diseño pensado para ofrecer una auténtica refrigeración para llevar.

Por otro lado, la estructura de este mini ventilador incorpora una práctica base antideslizante que aporta un valor añadido fundamental en términos de usabilidad.

Esta característica técnica permite colocar el dispositivo de forma totalmente estable sobre cualquier superficie plana, como la mesa del escritorio en la oficina o la mesita de noche de tu habitación.

De esta forma, se evitan molestas caídas o desplazamientos provocados por las vibraciones que genera el motor al funcionar a su máxima potencia.

En lo relativo a su sistema de carga, el equipo cuenta con soluciones muy cómodas y adaptadas al usuario actual. El paquete de compra incluye directamente un cable de carga de USB-A a USB-C.

Gracias a esta conexión universal, resulta muy sencillo recargar el aparato conectándolo a un ordenador portátil, a un adaptador de corriente estándar o incluso a una batería externa si nos encontramos fuera de casa

Para completar su impecable ficha técnica, este modelo integra un útil indicador de funcionamiento mediante luz LED. Este pequeño detalle visual ayuda a comprobar de un simple vistazo si el equipo está encendido y funcionando correctamente.

En definitiva, Lidl vuelve a demostrar con creces su capacidad para lanzar un producto tecnológico inmensamente práctico y accesible.