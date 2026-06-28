El genial invento para dejar de usar el móvil: un pequeño trozo de plástico que bloquea las apps adictivas y que enganchan

La adicción a las pantallas se ha convertido en un problema para millones de personas. El hecho de tener un smartphone siempre encima supone que mucha gente no es capaz de desconectarse adecuadamente, y eso afecta a su sueño y descanso.

Ahora, ha llegado una posible solución. Se llama Brick, y a simple vista es un trozo de plástico gris con un imán para colocarlo en cualquier sitio; lo verdaderamente interesante llega cuando tocamos este dispositivo con nuestro smartphone.

En ese momento, automáticamente el sistema operativo de nuestro móvil se bloqueará y no permitirá el uso de las apps que tengamos instaladas ni de sus funciones, incluso las más básicas como la mensajería.

De esta manera, básicamente hemos convertido nuestro smartphone en un 'ladrillo' (de ahí el nombre de Brick) y podremos dedicarnos a descansar adecuadamente sin la atracción de una pantalla cerca.

Por supuesto, tanto iOS como Android ya tienen un modo de sueño y con varias funciones que facilitan la desconexión, pero son tan fáciles de activar como de desactivar; el problema de mucha gente, precisamente, es que sueltan el móvil en su mesilla de noche, sólo para volverlo a coger a los cinco minutos y desactivar este modo.

La idea del Brick es que lo instalemos en otra habitación diferente a la que usamos para dormir, o preferiblemente que tengamos que coger las escaleras para alcanzarlo; de esa manera tendremos la barrera perfecta para evitar seguir usando nuestro móvil.

Brick permite bloquear el móvil con un toque Brick Omicrono

Es algo psicológico: cuanto más difícil es hacer algo, es menos probable que lo hagamos. No vamos a desactivar el modo sueño si para hacerlo tenemos que levantarnos de la cama y andar hasta la posición de este dispositivo.

De la misma manera, el Brick puede ser más efectivo que medidas como el límite de tiempo en la pantalla (lo podemos ignorar), borrar apps (las podemos reinstalar) u otras opciones que son puramente de software.

Además, otra gran ventaja es que esta función es altamente configurable y no tenemos que perder todas las funciones del dispositivo como ocurre con el modo sueño.

Desde la app de Brick podemos seleccionar las apps que queremos seguir usando, como por ejemplo una app de podcasts o de música que nos ayude a dormir o la función de teléfono para seguir recibiendo llamadas importantes o de emergencia.

Esto a su vez permite configurar diferentes momentos en los que queremos desconectar sólo de manera parcial; por ejemplo, si estamos haciendo ejercicio podemos dejar activadas sólo las apps relacionadas con el entrenamiento y la salud, y si estamos trabajando podemos desactivar únicamente las apps de redes sociales.

En realidad, el Brick es un producto muy sencillo. No es más que un chip NFC alojado en la carcasa de plástico; al acercar el móvil, la app lee el código almacenado y activa el modo correspondiente en cada momento.

Pero el hecho de que esta sea una solución de hardware en vez de software es el verdadero punto fuerte del Brick, y el motivo por el que el precio de 63,95 € (47,96 € en su promoción de lanzamiento) pueda ser asequible para mucha gente.