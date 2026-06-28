Colas kilométricas en Leroy Merlin para comprar el toldo eléctrico que ahorra en aire acondicionado: 50% de rebaja

El calor del verano ya ha llegado para quedarse en la Península Ibérica, y eso ha llevado a millones de españoles a buscar una alternativa barata para refrigerarse; incluso si tenemos aire acondicionado en casa, su efecto en la factura de la luz es difícil de aceptar para muchas familias.

La mejor opción puede ser el toldo eléctrico con mando a distancia por 579,87 euros en Leroy Merlin; se trata de una increíble rebaja del 50% respecto a su precio original de 1.160 euros y una opción muy a tener en cuenta.

No en vano, los expertos son claros en este sentido: aunque tenemos muchas opciones para ayudar al aire acondicionado, pocas son tan buenas como un clásico toldo como los que vemos en muchas calles españolas.

De hecho, instalar un toldo es mejor que un estor en el interior, ya que de esta manera el calor no es capaz de penetrar las ventanas y no se forma el efecto invernadero que puede empeorar las temperaturas en el interior, forzando a nuestra unidad de aire acondicionado a trabajar más para mantener el frío.

Sin embargo, los toldos tienen una mala fama de estar anticuados y ser difíciles de instalar y de usar. Afortunadamente, la tecnología y el diseño han avanzado mucho en ese sentido, y este toldo de oferta es un buen ejemplo de ello.

Por ejemplo, este toldo viene con un mando a distancia con un alcance de hasta 30 metros, lo que nos permite desplegarlo o recogerlo sin necesidad de hacer ningún esfuerzo físico y así ajustarlo a lo largo del día y dependiendo de la cantidad de sombra que necesitemos.

El toldo de oferta en Leroy Merlin Leroy Merlin Omicrono

Eso sí, para garantizar su funcionamiento ante un apagón, el mecanismo del toldo incorpora una manivela manual integrada que nos permite controlar el nivel de sombra en cualquier momento y emergencia. El cambio de modo manual a eléctrico se produce en segundos, según la descripción del producto.

Este modelo de toldo en concreto tiene una anchura de 3,95 metros, con una longitud del brazo de 395 cm. El color de la estructura es gris, mientras que la tela es gris claro; está diseñado para la terraza y para instalarlo directamente en la pared.

El toldo permite una inclinación de 14º a 30º desde la horizontal para protegernos del sol a cualquier hora del día y según la orientación de nuestro espacio.

Toldo fácil de instalar

Según explica Leroy Merlin, la lona de este toldo es resistente y protege de manera eficiente contra los rayos ultravioleta, manteniendo su color en perfectas condiciones temporada tras temporada.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la lona no se presenta como impermeable o resistente al agua, por lo que su función se centra exclusivamente en la protección solar durante los meses de verano y deberíamos recogerla en los periodos de lluvia.

Cuando no estamos usando el toldo, la lona se guarda en la caja que la cubre y la protege ante las inclemencias del tiempo.

Por su parte, el chasis está fabricado en aluminio con recubrimiento en polvo para una mayor durabilidad, al mismo tiempo que da un toque moderno respecto a otros toldos.

Este toldo viene ya ensamblado, por lo que no tenemos que montar las diferentes piezas que lo componen, sólo realizar la instalación en una pared que mida al menos 280 cm de alto, dejando un espacio de 30 cm encima de puertas o ventanas.