El arma definitiva contra la arena que además te permitirá inflar sin cables cualquier colchoneta o balón de playa

Los amantes de las actividades al aire libre y los viajes en carretera siempre buscan herramientas versátiles para sus trayectos. La conocida marca Flextail ha presentado un dispositivo compacto que promete facilitar la limpieza y el inflado de equipos en cualquier lugar.

Este pequeño aparato destaca por su diseño minimalista del tamaño de una tarjeta de crédito. Su estructura ligera permite transportarlo en cualquier mochila o guantera sin ocupar espacio útil. Y cuesta poco más de 60 euros al cambio.

El interior alberga un motor eléctrico sin escobillas capaz de girar a unas impresionantes 130.000 revoluciones por minuto. Esta potencia concentrada permite generar una corriente de aire con una velocidad de 65 m/s.

Semejante fuerza es ideal para retirar el polvo incrustado en los componentes electrónicos de los ordenadores. También resulta de gran utilidad para quitar la nieve ligera o la suciedad acumulada sobre la carrocería del coche.

La versatilidad es uno de los puntos fuertes de este accesorio portátil. El fabricante incluye una serie de boquillas específicas diseñadas para concentrar o suavizar el flujo de aire saliente.

Un filtro de malla fina protege el sistema interno de las impurezas del entorno. Esta característica permite limpiar lentes de cámaras fotográficas de forma segura utilizando la potencia más baja.

En los niveles de potencia más elevados se pueden conseguir tareas de secado muy eficaces. El chorro de aire puede expulsar el agua acumulada en las juntas de los vehículos tras un lavado a fondo.

Flextail Blas Air Alvarez del Vayo

Incluso los aficionados a la impresión en 3D encontrarán utilidad en este soplador de mano. Su aire constante sirve para acelerar el proceso de secado de las piezas recién fabricadas.

Cuando llega el momento de acampar en la naturaleza, el dispositivo transforma su función principal. Gracias a un caudal de 1.200 l/min el inflado de colchones es casi inmediato.

Una colchoneta para dormir puede estar lista para su uso en tan solo diez segundos. Un kayak inflable de dimensiones pequeñas tarda aproximadamente un minuto en completarse.

El dispositivo también resulta idóneo para llenar flotadores recreativos y almohadas de viaje. Su flujo constante de aire puede emplearse de igual forma para avivar las brasas de una fogata de manera rápida.

Flextail Blas Air Omicrono

La gestión térmica ha sido especialmente cuidada en el proceso de diseño industrial del producto. Su arquitectura interna evita el sobrecalentamiento incluso tras 8 minutos de funcionamiento continuo a máximo rendimiento.

El usuario puede alternar de manera sencilla entre 3 niveles diferentes de intensidad de aire. La batería interna de 5.000 mAh ofrece hasta 60 minutos de autonomía en el modo económico.

Si se decide utilizar la fuerza máxima del motor el tiempo de funcionamiento se reduce a 18 minutos. El sistema de recarga es sumamente flexible al admitir tanto cables convencionales como carga inalámbrica.

La conectividad mediante puerto USB tipo C garantiza la compatibilidad con los cargadores de los teléfonos móviles actuales. Además el dispositivo se puede colocar sobre la zona de carga inalámbrica de los coches modernos.

Flextail Blas Air Omicrono

Para evitar encendidos accidentales durante el transporte, los diseñadores han incorporado un bloqueo de seguridad. Su peso total es de apenas 212 gramos lo que facilita su manejo con una sola mano.

El coste inicial de lanzamiento se sitúa en 69 dólares frente a los 109 previstos para el futuro. El paquete básico incluye el soplador mecánico, las boquillas de intercambio y un estuche protector.

Los responsables del desarrollo tienen previsto comenzar los envíos a los compradores durante el próximo mes de agosto. Las opciones estéticas permiten elegir el dispositivo en un acabado blanco o en un color negro clásico.