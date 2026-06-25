Llega a Lidl el ventilador sin aspas más barato para no pasar calor en verano: ahora está rebajado a 13,99 euros

La ola de calor a la que hace frente España está obligando a los ciudadanos a buscar formas con las que mantenerse frescos en sus casas, ya sea usando el clásico aire acondicionado o los ventiladores de techo. En ese sentido, Lidl acaba de ofrecer otra alternativa más económica: un ventilador sin aspas que está rebajado a 13,99 euros.

Se trata de un mini ventilador de mesa sin aspas de 6 W de potencia fabricado por la marca SilverCrest que se encuentra actualmente con un "megadescuento": se puede conseguir por tan sólo 13,99 euros, lo que supone un ahorro del 30 % sobre su coste original, que es de 19,99 euros.

Un ventilador que cuenta con un gran éxito, tanto que los usuarios le han valorado con una puntuación media de 4,2 estrellas de 5 posibles. "Es un pequeño ventilador de mesa sin aspas, lo cual me encanta. Puedes usarlo con o sin luz, según te apetezca. Tiene varias velocidades. El único inconveniente es que hay que enchufarlo", señala uno de ellos.

A nivel técnico, este modelo de SilverCrest basa su funcionamiento en un sistema de distribución uniforme del aire para proporcionar un enfriamiento agradable.

Su principal particularidad estética y funcional es la ausencia de aspas externas, una característica estructural que elimina el riesgo de lesiones por contacto accidental y, al mismo tiempo, simplifica las tareas de limpieza del aparato.

El mini ventilador de mesa sin aspas 6 W de Lidl. Lidl Omicrono

Además, la estructura exterior está rematada con una carcasa de acabado mate y cuenta con pies antideslizantes en la base para asegurar la estabilidad sobre superficies lisas.

El control del dispositivo se gestiona por completo mediante un panel básico de dos botones. A través de ellos, el usuario puede regular el flujo de aire en tres niveles de velocidad diferenciados.

Como prestación complementaria, el ventilador incorpora un sistema de luz ambiental LED. Esta función lumínica ofrece cinco opciones de color distintas y un modo de transición automática (cambio de color).

Respecto a su alimentación y dimensiones de conectividad, el equipo tiene un consumo energético de 6 W y depende de una conexión por cable a la red eléctrica, con una longitud de alimentación de 1,20 metros. El contenido del envío incluye exclusivamente la unidad del ventilador.

Este mini ventilador ya se encuentra disponible tanto a través de la tienda online de Lidl como en su red de supermercados físicos. No obstante, dada la intensidad de la actual ola de calor y el fuerte descuento que lo deja a tan solo 13,99 euros, se prevé que las existencias de este modelo de SilverCrest se agoten con rapidez en los distintos canales de venta.