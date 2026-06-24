OpenAI se la juega a Nvidia con su propio chip: "Va a ayudar a servir a más usuarios y expandir el acceso a la IA"

Momento histórico en el sector de la IA. Hasta ahora, las compañías desarrolladoras de modelos como OpenAI han dependido de los fabricantes de chips para sus gigantescos centros de datos, pero poco a poco, están trabajando para eliminar esa dependencia completamente.

En ese contexto, el anuncio de Jalapeño es el momento de la verdad para los desarrolladores de ChatGPT; se trata del primer chip desarrollado y producido por la compañía para la ejecución de modelos de inteligencia artificial.

OpenAI no lo ha hecho sola. Jalapeño ha sido desarrollado en colaboración directa con el gigante de los semiconductores Broadcom y ensamblado con la ayuda de Celestica, pero sólo esto ya representa un paso de gigante teniendo en cuenta lo difícil que es meterse en el sector.

Este procesador nace con un propósito muy claro: optimizar la fase de inferencia, que es el momento en el que modelos como GPT-5.5 procesan la información para responder en tiempo real a las consultas de los usuarios.

A diferencia de los procesadores convencionales, que se adaptan a tareas de inteligencia artificial, Jalapeño ha sido concebido desde una hoja en blanco y pensado desde el principio para la ejecución de LLM (Modelos de Lenguaje de Gran Escala).

Su arquitectura se enfoca en equilibrar los recursos de computación, la memoria de gran ancho de banda y la interconectividad de redes mediante tecnologías como Tomahawk de Broadcom.

De esta manera, se mitiga el movimiento innecesario de datos internos, lo que implica una mayor eficiencia energética y un mayor rendimiento por vatio.

De hecho, OpenAI ha confirmado que ya ha recibido las primeras muestras del chip, y ha iniciado las pruebas de carga de trabajo; los primeros resultados dan lugar al optimismo, con una reducción de costes de hasta el 50% en comparación con otros chips que fueron diseñados inicialmente para ser usados en tarjetas gráficas, según la compañía.

Broadcom incluso ha llegado a declarar que el chip creado por OpenAI ya es tan bueno como los chips Blackwell producidos por Nvidia o los chips Tensor de Alphabet para la IA de Google.

Para OpenAI, lo importante es que ya no se centra únicamente en la experiencia final del usuario, sino que su estructura integra todos los pasos, desde la arquitectura del chip hasta los sistemas de memoria, redes, sistemas y finalmente, la experiencia de producto.

Eso le dará un mayor control sobre su propio destino, y eso tendrá repercusiones positivas para los usuarios, según la compañía; Sam Altman ha declarado que este desarrollo va a ayudar a servir a más usuarios y expandir el acceso a la IA.

Los chips, una vez finalizados, serán instalados en los centros de datos usados tanto por OpenAI como por socios estratégicos como Microsoft y su Copilot. Por lo tanto, esta es una mala noticia para Nvidia, que ha construido su imperio actual en las espaldas de OpenAI y otras compañías ofreciéndoles el mejor rendimiento por vatio de la industria aprovechando los chips que ya tenía para gráficos, CUDA y otras tareas.