El ventilador de techo que jubilará al aire acondicionado: tiene aspas retráctiles para camuflarse como una lámpara

Estamos en el período del año en que en España se dispara la instalación de aires acondicionados y de ventiladores. Estos últimos han logrado gran popularidad en los últimos tiempos, especialmente los modelos de techo.

En parte es porque el diseño de los mismos ha mejorado mucho, y ya no son esos elementos pesados con aspas marrones y tulipas de luz en forma de flor.

Un buen ejemplo de ello es el nuevo ventilador que comercializa Leroy Merlin, llamado Cadix Inspire, que propone solventar el problema del calor mediante una estructura híbrida de luminaria y aspas ocultas. Cuesta 199 euros.

Su apariencia externa simula un plafón contemporáneo minimalista idóneo para cualquier salón o dormitorio moderno.

Las tres aspas del sistema permanecen completamente plegadas sobre la estructura lumínica mientras el modo de ventilación se encuentra apagado. Esta cualidad permite que el dispositivo actúe de elemento decorativo sutil sin cambiar la estética del entorno.

Cuando el usuario activa el mecanismo interior las aspas plásticas se despliegan de forma automática. El diámetro total del conjunto alcanza entonces los 91 centímetros de envergadura operativa.

La ingeniería aplicada en su desarrollo permite un desalojo de flujo de aire que alcanza los 10.000 m3 por hora. Semejante capacidad garantiza un alivio térmico en estancias cuya superficie oscile entre los 13 y los 20 m2.

Cerrado y abierto Omicrono

El corazón de este equipo integra un motor de corriente continua de segunda generación que destaca por un funcionamiento silencioso. Los índices de emisión sonora mínimos se sitúan en torno a los 35 dB medidos a baja velocidad.

Este tipo de motores reduce sustancialmente la demanda energética si se compara con los antiguos propulsores de corriente alterna tradicionales. El coste económico estimado por su utilización diaria continuada se mantiene por debajo de un euro mensual por estancia.

El dispositivo dispone de seis marchas diferentes de giro para regular la intensidad de la brisa según las preferencias personales. Además incluye un sistema avanzado de simulación de viento natural que altera los ciclos de rotación de manera aleatoria.

La polivalencia del equipo se extiende también a los meses fríos gracias a la incorporación del modo inverso o función de invierno. Al cambiar el sentido de giro de las aspas el flujo mueve el aire caliente acumulado en el techo hacia el suelo.

App y mando a distancia Omicrono

Esta redistribución del calor permite homogeneizar la temperatura interior, optimizando el rendimiento de la calefacción central existente en el hogar. De este modo, el aparato resulta útil durante las cuatro estaciones del año de forma ininterrumpida.

El sistema de iluminación principal cuenta con tecnología de diodos emisores de luz capaces de generar hasta 4.500 lúmenes. Los usuarios pueden modificar la intensidad lumínica mediante el mando a distancia.

La temperatura del color también es completamente personalizable pasando desde tonalidades blancas muy frías hasta ambientes cálidos y acogedores. Un difusor acrílico translúcido distribuye la claridad de manera uniforme evitando sombras duras.

El control integral del sistema se realiza a través de un mando a distancia por radiofrecuencia de largo alcance. No obstante la conectividad inalámbrica representa uno de los puntos fuertes del modelo gracias a su compatibilidad con entornos domésticos inteligentes.

Temperatura de color de la luz Omicrono

La vinculación con la plataforma domótica Enki permite gestionar todas las variables desde cualquier teléfono inteligente o tableta compatible. La aplicación muestra pantallas divididas independientes para ajustar por separado la intensidad del foco y las marchas del motor.

Asimismo la compatibilidad con los asistentes virtuales de Amazon y Google facilita la activación mediante simples instrucciones de voz. El usuario puede cambiar de velocidad o apagar el plafón sin necesidad de interactuar físicamente con ningún interruptor.

Los jurados del certamen internacional de diseño Red Dot y del prestigioso premio iF Design galardonaron este modelo recientemente. Ambas instituciones reconocieron la calidad material y la resolución técnica aportada en la categoría de tecnología para la edificación.

La instalación del conjunto ha sido simplificada para permitir el montaje directo por parte de los propios usuarios. Además, el soporte de anclaje incluido se adapta a superficies planas o techos inclinados con hasta 20º de pendiente máxima.