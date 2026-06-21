Más de 100 herramientas en 5 tarjetas de titanio con imanes: el accesorio perfecto para el manitas que llevas dentro

A la hora de salir de viaje para cazar, pescar o realizar algún deporte de aventura, siempre es conveniente tener ciertas herramientas a mano. El problema es no olvidarlas.

Para evitar eso la empresa Gadget On ha diseñado TitanSnap. Se trata de un sistema modular compuesto por varias tarjetas metálicas que se unen mediante magnetismo.

Este conjunto destaca por albergar 100 funciones en un espacio sumamente reducido. El objetivo principal es ofrecer una alternativa cómoda a las clásicas herramientas de bolsillo que suelen resultar pesadas.

En lugar de acumular todas las funciones en una sola pieza gruesa, los creadores optaron por dividir el sistema. El producto final se organiza en cinco tarjetas independientes que se pueden apilar gracias a un imán central.

Cada una de estas piezas está orientada a un tipo de situación específica de la vida cotidiana. Los usuarios pueden decidir si llevan el juego completo o solo la tarjeta que necesiten.

El grosor de cada placa varía entre los 3 y 3,5 mm. Su longitud es un poco menor que la de una tarjeta bancaria convencional, facilitando su transporte.

El material elegido para su fabricación es el titanio de grado TC4, muy valorado en la industria. Este metal garantiza una resistencia extrema al mismo tiempo que mantiene un peso muy ligero.

Tarjeta multiusos TitanSnap Alvarez del Vayo

El proceso de fabricación utiliza maquinaria de corte de alta precisión para evitar bordes cortantes molestos. Además, la superficie recibe un tratamiento arenado que mejora el agarre y la estética general.

La primera de las tarjetas del conjunto está bautizada como T1 y se enfoca en las tareas diarias. Cuenta con un total de 22 funciones diferentes para solucionar pequeños imprevistos en cualquier momento.

Entre sus utilidades se incluyen zonas para abrir paquetes, medir objetos y apretar tornillos sueltos. Esta placa en concreto pesa solamente veintiocho gramos y medio, siendo muy cómoda de portar.

La segunda placa, T2, está pensada exclusivamente para los amantes de las actividades al aire libre. Dispone de abridores de latas, una pequeña sierra y un accesorio para iniciar fuego.

Tarjeta multiusos TitanSnap Omicrono

Incluso incorpora un tenedor integrado para poder comer de forma improvisada durante una excursión. Su peso es prácticamente idéntico al de la primera tarjeta, sumando quince funciones útiles.

La tercera opción, T3, está orientada por completo hacia los aficionados a la pesca deportiva. No pretende sustituir a una caja de pesca profesional, pero salva de muchos apuros.

Cuenta con un extractor de anzuelos, dos agujas y un organizador para hilos. Esta pieza añade catorce herramientas específicas para solucionar descuidos habituales junto al agua.

La T4 se centra en las necesidades tecnológicas de los usuarios actuales. Sirve como soporte para mantener el teléfono en vertical y como organizador para cables.

Tarjeta multiusos TitanSnap Omicrono

También incluye ranuras protegidas para transportar dos tarjetas SIM y dos memorias de formato micro SD. Es la tarjeta más ligera del grupo y ofrece un total de 8 utilidades.

Por último, la T5 está reservada para resolver situaciones de emergencia o rescate. Viene equipada con un cortador de vendajes, una brújula solar y un espejo de señales.

También incorpora una pequeña hoja de corte dentada para situaciones que requieran mayor fuerza. Esta pieza es la más pesada de la colección con casi 37 gramos.

Un detalle muy interesante es que las tarjetas no necesitan combinarse entre sí para funcionar. Cada elemento es completamente operativo por separado, manteniendo su utilidad de forma aislada.

Tarjeta multiusos TitanSnap Omicrono

El fabricante ha integrado además unos marcadores luminosos que brillan en la oscuridad de manera natural. Estos elementos absorben la luz ambiental para que sea muy sencillo localizarlas por la noche.

Este proyecto se encuentra actualmente en fase de financiación en Kickstarter, aunque han superado por mucho su meta. Las entregas de las primeras unidades están programadas para iniciarse durante el próximo otoño.