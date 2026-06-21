Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con su nuevo ventilador de torre: está disponible por 19,99 euros

El calor aprieta en España, lo que provoca que muchos recurran al aire acondicionado para mantenerse frescos en casa. Unos dispositivos que cuentan con un gran rival: los ventiladores. Y, en ese sentido, Lidl acaba de sorprender poniendo a la venta un ventilador de torre barato del que se esperan colas para hacerse con él.

Se trata de un ventilador de torre de la marca Tronic, que se puede conseguir en color blanco o negro y que está disponible por tan sólo 19,99 euros, tanto en su tienda online como en sus supermercados físicos, aunque habrá que tener suerte para dar con uno ya que se espera que se agoten rápido.

Un dispositivo que cuenta con un gran éxito, incluso entre los usuarios de Lidl, quienes le han otorgado una puntuación media de 4,7 estrellas de 5 posibles. "Funcionamiento silencioso y buena circulación de aire... Calidad de construcción mejorada. El soporte ahora se puede atornillar", afirma uno de ellos.

El dispositivo de Tronic se apoya en una ficha técnica sumamente equilibrada para su rango de precio. Con una potencia nominal de 50 W, este modelo es capaz de refrescar estancias medianas de forma eficiente a través de sus tres niveles de velocidad ajustables (baja, media y alta).

Además, incorpora una función de oscilación activable que cubre un ángulo de 80 grados, un elemento clave para garantizar que esa buena circulación de aire mencionada por los compradores se distribuya de manera homogénea por toda la habitación.

El ventilador de torre de la marca Tronic que vende Lidl. Lidl Omicrono

En el apartado de diseño y ergonomía, el ventilador destaca por ser un aliado compacto y muy fácil de transportar. Con una altura aproximada de 79 centímetros incluyendo su renovada base estable, tiene un peso de apenas 2,4 kilogramos que, sumado a su asa integrada en la parte trasera, permite moverlo de un cuarto a otro sin ningún tipo de esfuerzo.

Tampoco habrá problemas a la hora de buscarle una ubicación ideal, ya que cuenta con un cable de alimentación de 180 centímetros de longitud, lo que otorga una excelente libertad de movimiento sin depender de alargadores.

La comodidad y la eficiencia energética durante las noches también están garantizadas gracias a sus opciones de control. El aparato viene equipado con un temporizador mecánico regulable sin niveles que permite programar una desconexión automática de hasta 120 minutos, una función ideal para conciliar el sueño con tranquilidad y evitar que el dispositivo se quede encendido innecesariamente.

Todo el sistema se gestiona de forma intuitiva mediante controles físicos situados en la parte superior, que incluyen cuatro interruptores tradicionales para la velocidad, un botón dedicado a la oscilación y la clásica rueda giratoria para el tiempo. Además, la estructura descansa sobre pies antideslizantes para evitar molestas vibraciones o desplazamientos imprevistos.