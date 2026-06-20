Llega a España el mejor aire acondicionado de Xiaomi, con refrigeración rápida en apenas 30 segundos: cuesta 570 euros

Ahora que ya realmente se nota la llegada del verano, mucha gente está pensando en cambiar su unidad de aire acondicionado; tal vez por eso, Xiaomi ha esperado hasta ahora para lanzar su mejor producto en este sector.

Se trata de la nueva gama GentleAir de Mijia, la marca del hogar inteligente de Xiaomi, que llega esta semana a España con cuatro modelos de diferentes potencias: 2,6 kW, 3,5 kW, 5,2 kW y 7,0 kW, pero todos con características similares.

Aunque Mijia ya ofrece en España la gama Eco y Pro Eco, que como su nombre indica se centran en la eficiencia energética para consumir lo menos posible, la llegada de la gama GentleAir representa lo mejor que la compañía puede ofrecer hasta la fecha.

Y es que estamos ante una climatización potente y rápida. No en vano, la función estrella es la capacidad de refrigeración rápida en apenas 30 segundos, lo que supone que de manera casi instantánea vamos a recibir aire frío y sin necesidad de aguantar más el calor. Y en invierno, disfrutaremos de su calefacción rápida en 60 segundos.

Esto es posible en parte gracias al nuevo ventilador de flujo cruzado de hasta 118 mm en el modelo de 7 ,0 kW, que cuenta con un Modo Turbo para alcanzar un flujo de aire de hasta 1.100 m³/h.

El nombre GentleAir viene por la nueva tecnología que permite un flujo de aire suave, sin ráfagas de aire frío directas. La clave está en unas aletas microperforadas que dividen el aire en corrientes más finas, suavizando el flujo y reduciendo la velocidad del viento.

Mijia Air Conditioner GentleAir Xiaomi Omicrono

Además de reducir las molestias del aire, estos aparatos reducen la molestia del ruido, alcanzando apenas los 29 dB y con un sensor de luz integrado que ajusta automáticamente el brillo de la pantalla.

No es solo cuestión de potencia. Con este nuevo modelo, Xiaomi presume de un ahorro energético de hasta el 21,9%, lo que lo hace más eficiente que el estándar EGAT 5 del sector.

Esto se consigue activando desde la app Xiaomi Home el nuevo modo de ahorro de energía Mijia AI, que usa inteligencia artificial en la nube para optimizar el uso energético sin afectar al rendimiento de refrigeración, así como con un nuevo sistema inverter DC completo más eficiente, estable y duradero que anteriores modelos.

Mijia Air Conditioner GentleAir Xiaomi Omicrono

Hablando de la app, permite la monitorización del consumo de energía de la climatización en tiempo real, incluyendo un calendario con el histórico de consumo que nos puede ayudar a cambiar nuestros hábitos y ahorrar dinero.

La app también permite el encendido y el apagado remoto, para tener aire fresco nada más llegar a casa, e incluso personalizar nuestras curvas de sueño para dormir mejor. Estos aparatos de aire acondicionado son plenamente compatibles con la plataforma de Xiaomi Home, lo que le permite interactuar con otros productos de la marca para automatizar todo el hogar, y se puede controlar con la voz con Google Home.

Los nuevos GentleAir de Mijia parten de los 569 euros para el modelo de 2,6 kW, y alcanzan los 1.199 euros para el modelo de 7,0 kW.