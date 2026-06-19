Se esperan colas kilométricas en Lidl por su nuevo estor térmico que evita usar el aire acondicionado por 8 €

Lo único que están pensando millones de familias españolas en este momento es en encontrar una manera de luchar contra el calor. El aire acondicionado es la solución más obvia, pero también la más cara.

Por eso, cada vez más gente está optando por soluciones 'clásicas' como el nuevo estor térmico a la venta en Lidl por 7,99 euros a partir de hoy 19 de junio. Es uno de los lanzamientos más esperados de la cadena de tiendas.

Un estor funciona tapando la entrada de luz solar por la ventana, y a diferencia de un toldo, destaca por su fácil instalación en cualquier localización y por no afectar a la estética del edificio, algo que puede estar prohibido por nuestro ayuntamiento o comunidad de vecinos.

Como un estor se instala en el interior de la casa, no sufre de estas limitaciones y es más efectivo que una simple cortina y más barato que instalar cristales con tratamiento especial, especialmente este modelo de Lidl.

Pese a su reducido precio, el estor térmico vendido por Lidl destaca por su diseño de doble cara. Mientras que la parte interior cumple una función estética y de privacidad en color blanco o antracita (un gris oscuro), el reverso cuenta con un revestimiento térmico reflectante.

Esta capa es la que se encarga de rebotar la radiación solar hacia el exterior antes de que atraviese por completo la estancia y caliente el aire del interior por el efecto invernadero, lo que debería traducirse en unas temperaturas más agradables.

El estor vendido en Lidl Lidl Omicrono

Pese a su lado reflectante, Lidl presume de que su estor cuenta con protección contra los deslumbramientos, además de ofrecer protección visual y solar.

La instalación es muy sencilla y se realiza con soportes de fijación regulables para marcos de hasta 25 mm de grosor.

El estor se encuentra disponible en cinco versiones disponibles. Las dos versiones de antracita tienen medidas de 100 x 150 cm o de 80 x 150 cm, mientras que las versiones en blanco están disponibles en medidas de 60 x 150 cm, 80 x 150 cm y de 100 x 150 cm.

Un detalle importante es que este producto sólo se puede comprar en las tiendas físicas de Lidl a partir del 19 de junio, y por lo tanto, no podemos comprarlo a través de la tienda online de la compañía.

Un estor térmico como este puede ser muy recomendable este verano, especialmente si lo usamos en conjunción con otros métodos de climatización.

Por ejemplo, los expertos recomiendan el uso de este tipo de dispositivos que tapan la radiación solar junto con el aire acondicionado para no tener que bajar tanto la temperatura y reducir el consumo energético del aparato.