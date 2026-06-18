Philips lanza un genial invento para ahorrar espacio en la cocina: una airfryer que ocupa un 45% menos de lo normal

La freidora de aire, o airfryer, se ha convertido en un auténtico imprescindible en las cocinas españolas; sin embargo, aún quedan muchas familias que no han descubierto el potencial que tienen, principalmente por el espacio que estos aparatos ocupan.

Ahora, Philips ha lanzado en nuestro país un producto que pretende solucionar este problema. La nueva serie 4000 Airfryer, ya disponible por 229,99 euros, incluye dos cestas y por lo tanto, permite cocinar dos platos diferentes al mismo tiempo.

Por supuesto, las freidoras de aire con dos cestas no son algo precisamente nuevo, y este modelo cuenta con las mismas ventajas, como la capacidad de tener dos programas diferentes en cada cesta. Lo realmente interesante de esta versión de Philips se encuentra en el diseño.

Y es que, en vez de tener las cestas una al lado de la otra, la serie 4000 tiene las cestas una encima de la otra, lo que abre la puerta a más ventajas, empezando por la reducción del espacio que ocupa.

Philips afirma que este electrodoméstico ocupa un 45% menos de espacio en comparación con otros modelos de la misma marca, por lo que lo hace perfecta para cocinas pequeñas o si ya tenemos otros aparatos como máquinas de café, por ejemplo. En concreto, las medidas son de 40 cm de alto, 24 cm de ancho y 47 cm de largo.

En esta época de verano, también puede ser ideal para pisos turísticos, que no suelen destacar por el tamaño de sus cocinas porque asumen que vamos a comer fuera; pero eso no siempre es así, y este dispositivo nos dará comida casera caliente en un espacio reducido.

Freidora de aire Philips serie 4000 Philips Omicrono

Cada una de las cestas tiene una capacidad de 5 litros, por lo que la capacidad total es de 10 litros; según el fabricante, eso se traduce en que podemos cocinar hasta 1,4 kg de patatas fritas, 2 kg de verduras o 24 muslos de pollo. Incluso cabe un pollo entero de 1,2 kg en cada cesta, por lo que puede ser la solución para comidas en familia.

La serie 4000 cuenta con la tecnología RapidAir vertical, que mueve el aire caliente de la parte superior para que circule alrededor de los alimentos, garantizando que los platos se cocinen de manera uniforme sin importar el tipo que sean.

Freidora de aire Philips serie 4000 Philips Omicrono

Una función muy interesante que es posible por tener dos cestas es que es posible programar el cocinado para que ambas terminen a la vez; de esta manera, no se da la situación de que un plato termina antes que el otro y se enfría mientras esperamos.

Además, como las cestas cuentan con ventanas que permiten ver el proceso, en cualquier momento podemos parar el cocinado si vemos que ya está listo para comer, y eso significa que no tenemos que sacar las cestas y perder el aire caliente para comprobarlo.

Esta freidora de aire cuenta con 13 métodos de cocción, incluyendo hornear, cocinar a la parrilla, asar y más, aunque también podemos elegir entre 6 preajustes dependiendo del ingrediente que estemos cocinando.

Estos ajustes se pueden copiar entre ambas cestas, por ejemplo, si estamos cocinando lo mismo en las dos. Y algunos de estos preajustes incluyen una alerta para sacudir los alimentos, como por ejemplo, si estamos haciendo unas patatas fritas.

La aplicación oficial de Philips, HomeID, permite aprovechar la airfryer con acceso a recetas personalizadas para la doble cesta, con ajustes personalizados e indicaciones paso a paso.