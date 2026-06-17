Snapchat vuelve a la carga con unas nuevas gafas de realidad aumentada: cuestan 2.195 dólares y ya se pueden reservar

Hace 10 años Snapchat, la empresa tras la popular app social, cambió su nombre a Snap. La empresa buscaba pelear contra titanes del tamaño de Meta o Twitter.

Poco a poco fueron ampliando sus operaciones, e incluso entraron en el terreno del hardware, con gafas que han ido evolucionando a medida que lo ha hecho la tecnología.

Hoy la empresa ha desvelado de forma oficial sus nuevas gafas de realidad aumentada de última generación, bautizadas como SPECS.

Con este movimiento estratégico, la compañía matriz de Snapchat redefine por completo su enfoque de los wearables, abandonando los accesorios móviles del pasado para dar paso a una plataforma de computación espacial totalmente independiente.

La firma liderada por Evan Spiegel apuesta decididamente por un formato ligero y estilizado. El propósito está claro: descentralizar las pantallas de nuestros bolsillos y construir una tecnología mucho más intuitiva, interactiva y humana.

El verdadero núcleo diferencial de las SPECS radica en su arquitectura de software. La compañía ha desarrollado desde cero SpatialOS, un sistema operativo optimizado en exclusiva para la computación en tres dimensiones.

Esta plataforma de software permite gestionar el entorno físico del usuario con latencias prácticamente imperceptibles, logrando que los elementos gráficos flotantes reaccionen en tiempo real con una precisión milimétrica al movimiento ocular y a los gestos naturales de las manos.

SPECS Omicrono

A diferencia de los ecosistemas tradicionales basados en menús rígidos y ventanas estáticas, SpatialOS procesa la información contextual para anticipar las necesidades operativas de los usuarios. Esto se traduce en una interfaz fluida en la que las herramientas de productividad, las notificaciones de mensajería y las aplicaciones de entretenimiento interactúan de forma armónica directamente sobre las superficies del mundo real.

El apartado de ingeniería óptica de las SPECS representa un logro técnico mayúsculo para el sector. El dispositivo incorpora guías de onda de última generación combinadas con microproyectores de alta luminosidad.

Esta configuración permite proyectar imágenes nítidas, contrastadas y con colores vibrantes incluso en entornos de luz solar directa, superando uno de los mayores desafíos históricos de la tecnología de realidad aumentada. Además, el campo de visión optimizado garantiza una inmersión fluida sin provocar fatiga visual ni distorsiones periféricas.

Al no requerir una conexión física por cable ni depender de la potencia de procesamiento de un teléfono móvil, las SPECS funcionan de forma plenamente autónoma gracias a una microarquitectura de chips de alta eficiencia distribuida de manera equilibrada a lo largo de su montura ergonómica.

Interfaz de las gafas Omicrono

Conscientes de que el éxito de una nueva plataforma tecnológica depende directamente del software disponible, Snap ha anunciado simultáneamente la apertura de sus herramientas de desarrollo avanzadas para creadores de todo el mundo.

Los programadores podrán empezar a diseñar experiencias a través de Lens Studio, facilitando la migración rápida de aplicaciones actuales y la creación de conceptos disruptivos adaptados al nuevo paradigma espacial.

Grandes firmas del sector del entretenimiento, la educación técnica y el comercio electrónico ya han confirmado los primeros desarrollos de software específicos para SPECS.

Las experiencias iniciales abarcan desde sistemas de navegación peatonal interactiva en tiempo real hasta plataformas inmersivas de teletrabajo colaborativo y dinámicas avanzadas de juego en espacios abiertos.

SPECS Omicrono

La ambición a largo plazo de Snap no se limita a lanzar un gadget premium para entusiastas del sector. El diseño ergonómico de las SPECS busca normalizar por completo el uso de gafas inteligentes en la vida cotidiana.

Con un peso muy equilibrado y una estética llamativa, el dispositivo aspira a sustituir de forma gradual las interacciones constantes y fragmentadas que hoy realizamos en las pantallas de nuestros teléfonos móviles inteligentes.

Eso sí, su precio de más de 2.000 dólares hará que, en un principio, sólo estén destinadas a los más fans de la marca o de este tipo de tecnología.